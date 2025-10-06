Doble Clásico en La Rinconada: La reunión 39 presenta pruebas selectivas de peso

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó, a través de sus plataformas digitales, los ejemplares inscritos para la trigésima novena reunión en el hipódromo La Rinconada. Este domingo 12 de octubre se disputarán 12 competencias en la arena caraqueña, destacando dos pruebas selectivas y cuatro condicionales especiales.

Clásico “Ezequiel Zamora” (G3): La Rinconada Reunión 39

La primera selectiva de la tarde es el VI Clásico “Ezequiel Zamora” (GIII), pautado como la sexta no válida. La prueba se corre en una distancia de 1.200 metros y reúne a seis yeguas nacionales e importadas de tres y más años: Nikitis (Usa), Mi Querida Emma, Browns Sugar, Miss Mireya, Tale of May (USA) y Princesa Fina. La partida está programada para la 3:05 de la tarde.

El Homenaje a "El Príncipe de la Narración"

La joya de la jornada, por su mayor importancia, es el VI Clásico "Virgilio Decán" (GI). Esta competencia se disputa en la undécima carrera, quinta válida, en 1.200 metros. El clásico rinde homenaje al reconocido locutor y narrador hípico Virgilio Decán, mundialmente conocido como “El Príncipe de la Narración”.

En la partida, nueve ejemplares nacionales e importados de tres y más años compiten por un premio adicional a repartir de $150.000. Los participantes son: Gran Alabama, Calgary, Invader, Bravucon, Ekati King (Usa), Colossus, Fleet Street (Usa), Parrillero y Ping Pong. La hora de partida es a las 5:10 de la tarde.

Una de las tantas anécdota destacada sobre Decán es su comentario: “Que en el medio siglo que tenía en el hipismo jamás había visto un caballo con las características y condiciones extraordinarias de My Own Business”.

Estadísticas al Rojo Vivo: La Rinconada

Jinetes

La lucha por el tercer meeting no cesa. Esta semana se arriba a la sexta fecha en los últimos meses del año. Por ahora, Jhonathan Aray domina la tabla con nueve triunfos, capaz de mantener una mínima ventaja sobre Jaime Lugo, quien suma ocho.

Como dato especial, Jaime “El General” Lugo, ganador de 2.423 carreras en su carrera por ahora, persigue la marca de otro gran jinete zuliano: Ángel Alciro Castillo, quien en Venezuela sumó 2.443 victorias de por vida.

Entrenadores

En el caso de los preparadores, a pesar de que en la reunión pasada Carlos Luis Uzcátegui no logró sumar a su cuenta, todavía se mantiene en la cima con cinco triunfos. Esto significa que solo posee una victoria de ventaja sobre sus más cercanos rivales, Carlos Radelli y Fernando Parilli Araujo.

El 5y6 Vuelve a Pedir Récords

Para cerrar, se espera que la afición hípica una vez más apoye el tradicional juego del 5y6. El popular juego alcanzó la cantidad de Bs 157.050.630,00 en su recaudación la semana anterior, marcando 25 semanas consecutivas en las que el monto sellado supera el récord anterior.