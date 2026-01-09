Canadá confirma a estos jugadores MLB para el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Canadá apunta a ser una de las selecciones sorpresa para la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, que se desarrollará del 5 al 17 de marzo del presente año. Liderados por Freddie Freeman, bicampeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, los canadienses cuenta con un grupo de peloteros con la capacidad de dar el golpe sobre la mesa en la venidera competición.

La lista del equipo nacional para el certamen comienza a tomar forma, con 23 de los 30 jugadores ya definidos. Este avance representa un paso importante en la conformación del roster, que poco a poco se perfila como uno de los más competitivos del torneo. En la pasada entrega, el combinado norteamericano no pasó de la primera ronda con marca de dos victorias y par de reveses, quedándose a las puertas de avanzar a los Cuartos de final.

El grupo confirmado está encabezado por figuras de gran nivel como Freddie Freeman y los hermanos Naylor, quienes aportan experiencia y poder ofensivo. Con estos nombres al frente, Canadá apunta a presentar un equipo sólido y con aspiraciones de protagonismo en el próximo Clásico Mundial.

Posible lineup del Team Canadá para Clásico Mundial

Bo Naylor - C

Freddie Freeman - DH

Josh Naylor - 1B

Edouard Julien - 2B

Otto Lopez - SS

Abraham Toro - 3B

Owen Caissie - RF

Denzel Clarke - CF

Tyler O'Neill - LF

Además de la principal figura de los Dodgers, Abraham Toro, canadiense venezolano, también formaría parte de la novena por segundo torneo consecutivo después de estar presente en la edición 2023. Asimismo, aparecen otros nombres importantes como Jameson Taillon, quien se comprometió con la selección este jueves 8 de enero, y Michael Soroka, que se perfila como abridor para la jornada inaugural contra Colombia, el próximo 7 de marzo.