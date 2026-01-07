Los Ángeles Dodgers: El meticuloso plan para construir una dinastía de tres coronas

Suscríbete a nuestros canales

A solo seis semanas de que los Dodgers de Los Ángeles abran las puertas del Camelback Ranch en Glendale, Arizona, la consigna en los pasillos de la organización es clara: el tricampeonato. Tras consolidarse como bicampeones en una épica temporada 2025, el equipo dirigido por Dave Roberts ya mueve sus piezas en el tablero invernal para intentar una hazaña que pocos han logrado en la historia de las Grandes Ligas.

Aunque el mercado ha estado inusualmente tranquilo para los estándares de Andrew Friedman, Presidente de Operaciones de Béisbol, los movimientos realizados hasta ahora revelan una estrategia de "precisión quirúrgica" más que de gasto desenfrenado.

El "Sugar" llega para asegurar el candado

La adición más sonada hasta el momento es la del cerrador puertorriqueño Edwin Díaz. Los Dodgers identificaron que, a pesar del éxito del año pasado, el bullpen fue una de las áreas con más interrogantes. Con la firma de "Sugar" por tres años, Los Ángeles adquiere a un brazo de élite para las novenas entradas, permitiendo que el resto del cuerpo de relevistas se acomode en roles de menor presión.

El último baile de "Miggy Ro"

En el cuadro interior, la noticia emocional y estratégica es la permanencia del venezolano Miguel Rojas. Tras ser el héroe inesperado con el jonrón que empató el Juego 7 de la pasada Serie Mundial, Rojas ha anunciado que 2026 será su última campaña como profesional. El veterano, finalista al Guante de Oro, aportará la profundidad y el liderazgo necesarios desde la banca para mantener la cohesión del vestuario.

Las sombras en la enfermería

No todo es optimismo. El camino al tricampeonato enfrenta baches médicos considerables:

Enrique "Kike" Hernández: El utility boricua y favorito de la grada se perderá los primeros meses de la temporada tras una cirugía de codo.

Evan Phillips: Se perderá al menos la primera mitad del año recuperándose de una cirugía Tommy John.

Tony Gonsolin: Nuevamente bajo el bisturí por problemas en el codo derecho, dejando un hueco en la rotación que deberá ser llenado.

¿Un último "bombazo" en los jardines?

La gran incógnita actual reside en los jardines. Tras el bajo rendimiento de Michael Conforto (.199 de promedio), los Dodgers están "al acecho" de una pieza de alto impacto.

Los rumores apuntan a dos nombres que harían temblar a la Liga Nacional: el estelar Kyle Tucker o el viejo conocido y Jugador Más Valioso, Cody Bellinger. Según analistas, la organización estaría dispuesta a ofrecer contratos cortos pero con un valor anual promedio extremadamente alto, manteniendo la flexibilidad financiera para el futuro pero maximizando el talento en el presente.

La mentalidad de no conformismo

Con piezas clave como Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto listos para liderar desde el montículo y el plato, los Dodgers no están simplemente "esperando" a que empiece la temporada. Están reconfigurando sus debilidades. La meta no es solo competir; es alcanzar esa rara inmortalidad deportiva que solo otorga un tercer anillo consecutivo.