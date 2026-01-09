Voleibol venezolano participa en el Premundial Masculino U-17 en Argentina

Suscríbete a nuestros canales

La selección de voleibol masculino estará presente en el Sudamericano de Voleibol Masculino categoría U-17, que se realizará del 14 al 18 de enero en la ciudad argentina de Comodoro Rivadavia. El evento otorga tres cupos al Mundial U-17, a celebrarse este mismo año, en Doha, Catar, del 19 al 29 de agosto.

En esta oportunidad, Venezuela se enfrentará a Argentina, Brasil, Chile y Perú en un formato de todos contra todos. El equipo venezolano tendrá el primer día de descanso, por lo cual jugaremos de forma consecutiva en el siguiente orden (hora Venezuela):

Jueves 15 de enero: Venezuela vs. Brasil, a las 5:30 p.m.

Viernes 16 de enero: Venezuela vs. Argentina, a las 7:30 p.m.

Sábado 17 de enero: Venezuela vs. Perú, a las 7:30 p.m.

Domingo 18 de enero: Venezuela vs. Chile, a las 11:00 a.m.

Esta cita deportiva inicia el ciclo de competencias internacionales en 2026, donde nuestro país tendrá importantes fechas en el voleibol y voleibol de playa, entre las cuales podemos mencionar los Mundiales de Voleibol U-17, Juegos Bolivarianos y Sudamericanos de la Juventud, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Sudamericanos, Copas Panamericanas; y en el caso del voleyplaya, el Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa, el Tour Norceca y la ruta clasificatoria a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

En el segundo año de proyecto de desarrollo nacional e internacional de ambas disciplinas “Por Amor al volley”, la junta directiva presidida por José Vásquez, cuenta con una planificación y gerencia que garantizará los mejores resultados, además de cuerpos técnicos altamente calificados, concentraciones permanentes de atletas como las realizadas durante 2025, elementos que nos permitieron la obtención de 14 medallas (5 de oro, 2 plata y 7 de bronce) en el primer año de gestión. Este esfuerzo ha sido posible gracias al apoyo del Ministerio de Deporte y su ministro Franklin Cardillo, que ha confiado en el proceso de recuperación de la disciplina y nos ha permitido las mejores condiciones posibles para presentar hoy estos resultados al país.