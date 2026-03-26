SPB: Cocodrilos y Brillantes miden fuerzas por Meridiano Televisión

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Nota de: Nelson Contreras Suárez | @nelsoncon2020

Meridiano Televisión, el canal de los especialistas del deporte, vuelve esta noche a deleitar a miles de aficionados al baloncesto con la transmisión del emotivo encuentro entre Cocodrilos de Caracas y Brillantes del Zulia en el Parque Naciones Unidas en la urbanización El Paraíso.

La planta televisiva ha alcanzado un rotundo éxito al llevar las incidencias de la Liga Profesional de Baloncesto (SPB) que entra en su fase culminante de la presente temporada.

Cocodrilos registra cinco triunfos por dos derrotas para doce puntos y ocupan la cuarta casilla de la tabla de posiciones.

Por su parte, los zulianos han dividido en sus seis presentaciones con tres triunfos e igual número de caídas y ahora con nueve unidades ocupan la octava plaza del torneo basquetero.

En las filas del quinteto capitalino han destacado hasta ahora el veterano Luis Bethelmi, al igual que el dominicano y ex NBA, Luis Montero, quienes se han encargado de impulsar a los saurios, aunque todavía el equipo no logra amoldar un conjunto que pueda frenar, por ejemplo, a los Gaiteros del Zulia que en su encuentro disputado el lunes en Maracaibo se llevó la victoria por 91-80.

Resultados de la última jornada

En la jornada de la noche de este miércoles 25 de marzo, Centauros de Bolívar venció en forma dramática 67 por 66 a Diablos de Miranda.

Fue la segunda victoria del equipo guayanés que igualmente registran seis derrotas. Los mirandinos quedaron con el mismo registro de sus verdugos (2-2). En el último choque de la noche, Trotamundos venció 89-83 a Guaiqueríes de Margarita.