El adiós prematuro de una estrella: Ja Morant fuera por el resto de la temporada

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El calvario físico de Ja Morant ha sumado un nuevo y definitivo capítulo en este 2026. Los Memphis Grizzlies confirmaron que el dos veces All-Star se perderá lo que resta de la temporada regular, poniendo fin a un año marcado por las ausencias y la frustración competitiva.

El base de 26 años ha estado lidiando con un esguince en el ligamento colateral cubital (UCL) de su codo izquierdo, una lesión que sufrió originalmente el pasado 21 de enero en lo que era apenas su segundo partido tras regresar de una dolencia en la pantorrilla.

Tras varias consultas médicas y notar que las molestias persistían, el equipo optó por un tratamiento conservador pero definitivo para este punto del calendario:

Procedimiento: Inyección de plasma rico en plaquetas (PRP).

Objetivo: Optimizar la cicatrización del ligamento sin recurrir a una cirugía mayor.

Tiempo de baja: Lo que resta de la temporada 2025-2026.

Una temporada de intermitencias

Para Morant, la campaña 2025-2026 termina con números que, aunque sólidos, reflejan la falta de ritmo producto de las constantes lesiones. En apenas 20 partidos disputados, el explosivo base promedió:

Puntos: 19.5 (su promedio más bajo desde su segundo año en la liga).

Asistencias: 8.1.

Rebotes: 3.3.

La preocupación en Memphis no es solo por esta baja, sino por la tendencia reciente: Morant ha podido disputar únicamente 79 partidos en las últimas tres temporadas, sumando las ausencias por lesiones y suspensiones previas.

Mirada puesta en el futuro

Con un récord de 24-47, los Grizzlies se encuentran prácticamente fuera de la carrera por los puestos de Play-In en la Conferencia Oeste, lo que facilitó la decisión de "apagar" a su máxima figura para evitar riesgos innecesarios. El comunicado oficial del equipo fue optimista respecto al largo plazo, señalando que se espera que Morant logre una recuperación total antes de que comiencen los entrenamientos para la temporada 2026-2027.

Sin Morant en la pista, Memphis cerrará el año dando minutos de desarrollo a jóvenes como GG Jackson y Jaylen Wells, mientras la gerencia evalúa cómo rodear a un Ja Morant que, cuando está sano, sigue siendo uno de los talentos más electrizantes del baloncesto mundial.