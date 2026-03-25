Legendario entrenador que ganó tres veces la Triple Corona anuncia su retiro

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Los últimos días en el hipismo de Norteamérica han sido llenos de noticias involucradas con varios entrenadores que deciden no seguir en la profesión. El más reciente anuncio, proviene de un preparador cuya trayectoria comprende más de 2,000 fotos y varios récord históricos.

Dentro de esos registros que hasta la fecha han sido inalcanzables, está el hecho de conquistar tres veces la Triple Corona y en ocho oportunidades la carrera de caballos más importante de Canadá.

El adiós a la profesión de un gran entrenador

En una carta hecha pública por el departamento de prensa del hipódromo de Woodbine, el trainer Roger Attfield de 86 años, se retira para dejar un profundo legado no solo en el hipismo canadiense, sino en el norteamericano en general.

“Con gran pesar he decidido retirarme del mundo del entrenamiento. Habiendo empezado mi andadura con solo 17 años, como jinete y entrenador de caballos, creo que 69 años después ya he completado una buena carrera. Durante toda mi vida siempre he sido un entrenador muy práctico y ahora, a mis 86 años, ya no puedo montar a caballo con los animales ni inspeccionarlos con seguridad en los boxes” señala Attfield en la misiva.

2,038 triunfos en su carrera, tres veces la Triple Corona de Canadá con With Approval en 1989, Izvestia en 1990 y Peteski en 1993, así como ocho veces el King’s Plate, la prueba más importante de turf canadiense que da inicio a la Triple Corona, marcan su trayectoria.

“Mi intención es seguir criando y seguir siendo propietario, además de dedicarme a la consultoría y la compra. Como director de nuestra HBPA local, también seguiré luchando por todo lo que ayude a nuestro sector” señala el reputado preparador que, conquistó siete Sovereign Award, el premio más importante del hipismo en Canadá y una Breeders’ Cup, la Filly and Mare Turf de 2011 con Perfect Shirl.

Como dato adicional y al igual que su colega Mark Casse, Roger Attfield es miembro de dos Salones de la Fama: Estados Unidos y Canadá.