Just Basking vs Doña Clota (CHI) es la revancha en el Orchid Stakes G3

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La jornada de 14 competencias que se realizarán en el último sábado del Championship Meet tiene un total de diez Stakes, de los cuales, cinco será de grado y el segundo de la programación será el Orchid Stakes 2026 G3 para yeguas de cuatro y más años en distancia de 1.800 metros por un premio de $175.000 a repartir.

Championship Meet: Just Basking por la supremacía ante Doña Clota en el Orchid Stakes G3

Uno de los Stakes de grado que se disputará en la jornada de cierre del Championship Meet que se va a realizar este sábado, será en la octava carrera de la programación donde se disputa la edición 2026 del Orchid Stakes G3 donde participarán siete yeguas de cuatro y más años.

La cincoañera Just Basking, reciente ganadora del Very One Stakes del pasado 28 de febrero, sale como principal favorita para conseguir su segundo triunfo consecutivo bajo la monta del astro venezolano Javier José Castellano y el entrenamiento de Iam R. Wilkes.

Como posible contendiente en la prueba, se presenta la yegua chilena Doña Clota, la cual viene de finalizar tercera en el mismo Stakes y espera conseguir su primer triunfo del año en el óvalo de Hallandale Beah, tendrá la monta de Tyler Gaffalione para Saffie Joseph Jr. Una tercera opción de triunfo sería Speed Shopper, ganadora del Chirstophe Clement Stakes G3 en la jornada del 24 de enero en Gulfstream Park.

La nómina de la prueba es completada por las yeguas, Ayra Stark del trainer Horacio de Paz y Joel Rosario en el sillín, Sultana con el jockey venezolano Junior Alvarado en el lomo, Ramse Pond, presentada por Saffie Josehp Jr. y Bellezza (IRE) con la dupla Clement / Prat.