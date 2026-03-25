Así era el viejo hipódromo donde nació la Dubai World Cup hace 30 años

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El tiempo pasa de manera implacable. En unos pocos días, se celebrarán 30 años de la victoria del campeón estadounidense Cigar en lo que fue la primera edición de la Dubai World Cup. El escenario no fue el óvalo de Meydan, sino una pista de carreras que estaba construida en los mismos terrenos donde está el actual hipódromo.

La industria hípica mundial vio con asombro cómo el Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos, creó la competencia y la dotó con un premio inicial de $4,000,000 en 2,000 metros sobre pista de arena. El evento se celebró un día miércoles.

La pista que vio nacer a la Dubai World Cup

Con una nómina de 11 contendientes, los purasangres nacidos en distintos países se dieron cita en la arena del viejo hipódromo Nad Al Sheba, que realmente no era un óvalo, sino una especie de triángulo, con tres codos bastantes cerrados.

La salida de la 1 1/4 millas (2,000 metros) se daba al fondo de una de las rectas. Los ejemplares recorrían un largo trecho para enfrentar un primer codo y después ir a otra recta. Esta a su vez terminaría en el segundo codo y así ellos ingresaban a la tercera y última recta, que constaba de 600 metros desde la salida del codo hasta el espejo de llegada.

Nad Al Sheba fue inaugurado en 1992 y contaba también con una pista de grama muy llamativa, pues la zona geográfica donde se ubicaba no era precisamente de las más favorables para su crecimiento. Sin embargo, no se escatimaron los recursos para tener una superficie de césped de primer nivel, que en su momento superó a grandes circuitos hípicos del mundo.

Esa extensa recta final nos regaló una de las batallas más fuertes de la década de 1990, con Cigar impulsado por Jerry Bailey en el sillín, en un mano a mano con Soul of the Matter montado por Gary Stevens. Ellos dos, protagonizaron el primer fotofinish de la historia en la Dubai World Cup.

Tres décadas después, de Nad Al Sheba solo queda el recuerdo. Sus instalaciones fueron totalmente demolidas para dar paso al gigantesco Meydan. Donde se encuentra la última curva del gran hipódromo, era el terreno donde estaba parte de la antigua pista, la cual vio brillar a destacados purasangres y profesionales de todo el mundo.