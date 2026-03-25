Dónde, cuándo y cómo ver la Dubai World Cup 2026

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El mundo del hipismo tiene este fin de semana una gran cantidad de pruebas de importancia en diferentes latitudes del globo terraneo, y que serviran para conseguir puntos clasificatorios para el inicio de la triple corona de Estados Unidos como es el Derby de Kentucky, o pruebas que dan puestos para la Breeders' Cup del mes de octubre que regresa a Keeneland y la llegada de los 30 años de la Dubai World Cup que se realizará en el hipódromo de Meydan en Dubai.

Horarios de la Dubai World Cup

A continuación, les compartimos un cuadro con las horas oficiales de la Dubai World Cup con la diferencia horaria con el este de Estados Unidos, y algunos países sudamericanos que tienen interes en el turf mundial y sobre todo con Venezuela.

Horario de las Carreras (Sábado 28 de marzo)

A continuación, el cronograma de las carreras principales basado en la programación oficial para la 30ª edición:

Carrera Dubái (Local) Argentina Ven / Pan / EE. UU. (Este) Apertura de Puertas 1:30 PM 6:30 AM 5:30 AM 1ra Carrera (Dubai Kahayla Classic) 3:45 PM 8:45 AM 7:45 AM Godolphin Mile (Gr 2) 4:20 PM 9:20 AM 8:20 AM Dubai Gold Cup (Gr 2) 4:55 PM 9:55 AM 8:55 AM Al Quoz Sprint (Gr 1) 5:30 PM 10:30 AM 9:30 AM UAE Derby (Gr 2) 6:10 PM 11:10 AM 10:10 AM Dubai Golden Shaheen (Gr 1) 6:45 PM 11:45 AM 10:45 AM Dubai Turf (Gr 1) 7:25 PM 12:25 PM 11:25 AM Dubai Sheema Classic (Gr 1) 8:00 PM 1:00 PM 12:00 PM DUBAI WORLD CUP (Gr 1) 8:45 PM 1:45 PM 12:45 PM

Nota: Los horarios locales de Dubái pueden sufrir ajustes menores de último momento por condiciones climáticas o logísticas de la organización.