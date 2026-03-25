Hipismo

Dónde, cuándo y cómo ver la Dubai World Cup 2026

Este sábado se realizará la edición número 30 de una de las pruebas más importantes del turf mundial

Por

Saúl García
Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 10:55 am
Dónde, cuándo y cómo ver la Dubai World Cup 2026
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El mundo del hipismo tiene este fin de semana una gran cantidad de pruebas de importancia en diferentes latitudes del globo terraneo, y que serviran para conseguir puntos clasificatorios para el inicio de la triple corona de Estados Unidos como es el Derby de Kentucky, o pruebas que dan puestos para la Breeders' Cup del mes de octubre que regresa a Keeneland y la llegada de los 30 años de la Dubai World Cup que se realizará en el hipódromo de Meydan en Dubai. 

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Horarios de la Dubai World Cup 

A continuación, les compartimos un cuadro con las horas oficiales de la Dubai World Cup con la diferencia horaria con el este de Estados Unidos, y algunos países sudamericanos que tienen interes en el turf mundial y sobre todo con Venezuela.

Horario de las Carreras (Sábado 28 de marzo)

A continuación, el cronograma de las carreras principales basado en la programación oficial para la 30ª edición:

Carrera  Dubái (Local) Argentina Ven / Pan / EE. UU. (Este)
Apertura de Puertas 1:30 PM 6:30 AM 5:30 AM
1ra Carrera (Dubai Kahayla Classic) 3:45 PM 8:45 AM 7:45 AM
Godolphin Mile (Gr 2) 4:20 PM 9:20 AM 8:20 AM
Dubai Gold Cup (Gr 2) 4:55 PM 9:55 AM 8:55 AM
Al Quoz Sprint (Gr 1) 5:30 PM 10:30 AM 9:30 AM
UAE Derby (Gr 2) 6:10 PM 11:10 AM 10:10 AM
Dubai Golden Shaheen (Gr 1) 6:45 PM 11:45 AM 10:45 AM
Dubai Turf (Gr 1) 7:25 PM 12:25 PM 11:25 AM
Dubai Sheema Classic (Gr 1) 8:00 PM 1:00 PM 12:00 PM
DUBAI WORLD CUP (Gr 1) 8:45 PM 1:45 PM 12:45 PM

Nota: Los horarios locales de Dubái pueden sufrir ajustes menores de último momento por condiciones climáticas o logísticas de la organización. 

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