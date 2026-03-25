Dónde, cuándo y cómo ver la Dubai World Cup 2026

El mundo del hipismo tiene este fin de semana una gran cantidad de pruebas de importancia en diferentes latitudes del globo terraneo, y que serviran para conseguir puntos clasificatorios para el inicio de la triple corona de Estados Unidos como es el Derby de Kentucky, o pruebas que dan puestos para la Breeders' Cup del mes de octubre que regresa a Keeneland y la llegada de los 30 años de la Dubai World Cup que se realizará en el hipódromo de Meydan en Dubai.
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Horarios de la Dubai World Cup
A continuación, les compartimos un cuadro con las horas oficiales de la Dubai World Cup con la diferencia horaria con el este de Estados Unidos, y algunos países sudamericanos que tienen interes en el turf mundial y sobre todo con Venezuela.
Horario de las Carreras (Sábado 28 de marzo)
A continuación, el cronograma de las carreras principales basado en la programación oficial para la 30ª edición:
|Carrera
|Dubái (Local)
|Argentina
|Ven / Pan / EE. UU. (Este)
|Apertura de Puertas
|1:30 PM
|6:30 AM
|5:30 AM
|1ra Carrera (Dubai Kahayla Classic)
|3:45 PM
|8:45 AM
|7:45 AM
|Godolphin Mile (Gr 2)
|4:20 PM
|9:20 AM
|8:20 AM
|Dubai Gold Cup (Gr 2)
|4:55 PM
|9:55 AM
|8:55 AM
|Al Quoz Sprint (Gr 1)
|5:30 PM
|10:30 AM
|9:30 AM
|UAE Derby (Gr 2)
|6:10 PM
|11:10 AM
|10:10 AM
|Dubai Golden Shaheen (Gr 1)
|6:45 PM
|11:45 AM
|10:45 AM
|Dubai Turf (Gr 1)
|7:25 PM
|12:25 PM
|11:25 AM
|Dubai Sheema Classic (Gr 1)
|8:00 PM
|1:00 PM
|12:00 PM
|DUBAI WORLD CUP (Gr 1)
|8:45 PM
|1:45 PM
|12:45 PM
Nota: Los horarios locales de Dubái pueden sufrir ajustes menores de último momento por condiciones climáticas o logísticas de la organización.