Dubai World Cup 2026: ¿Sabes cuánto dinero se llevará el ganador de la carrera?

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Sorteados los puestos de salida para la edición número 30 de la Dubai World Cup (G1), ya se conoce por donde largarán cada uno de los nueve contendientes que estarán en el partidor del hipódromo de Meydan, el venidero sábado 28 de marzo.

La carrera será la última de la jornada en distancia de 1 1/4 millas sobre arena (2,000 metros) con un premio por repartir de $12,000,000. Durante muchos años, esta competencia fue la de mayor bolsa en el mundo, hasta que fue superada por otras pruebas como la Pegasus World Cup (G1), la Saudi Cup (G1) y el The Everest (G1T) en Australia.

¿Cómo se distribuye el premio de la Dubai World Cup?

La competencia ofrece una bolsa global de $12,000,000 y el ganador recibe 58% de ese monto, es decir, unos $6,960,000. Por lo general, en las competencias hípicas, se ofrece en la mayoría una recompensa a los cuatro o cinco primeros lugares, pero en el caso de la Dubai World Cup (G1), va mucho más allá.

El gran cotejo del hipismo en el Emirato, tiene premios hasta la octava casilla. Paradójicamente, este año hay nueve purasangres inscritos, lo que significa que, el último puesto no cobrará nada.

De esta forma, se distribuye la jugosa cantidad entre los ocho lugares del orden oficial. El pago de estos premios está sujeto a los resultados de los exámenes antidoping a los purasangres.