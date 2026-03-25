Dos participantes de “El Desorden de Marko” se van a los golpes

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La noche del 24 de marzo en el reality “El Desorden de Marko” se convirtió en un auténtico espectáculo al estilo boxístico cuando el cubano Fiu Fiu y el dominicano Sr. Jiménez decidieron subirse al cuadrilátero en un duelo que Marko calificó como “la pelea más injusta del año”.

El contexto de esta declaración se basa en que el dominicano ostenta experiencia como campeón en múltiples peleas, mientras que el carismático Fiu Fiu se enfrentaba a esta batalla sin un entrenamiento profesional en el deporte.

La esperada pelea de "El Desorden de Marko"

La pelea se dividió en tres intensos rounds que mantuvieron a la audiencia pegada a sus pantallas. Más de 300.000 personas siguieron en vivo el enfrentamiento entre estos dos personajes que han ganado popularidad dentro del reality.

Lejos de ser una disputa con animosidad real, el choque fue descrito por varios seguidores como un duelo amistoso lleno de humor y energía, con los participantes y el mismo Marko disfrutando el momento como parte del espectáculo competitivo que caracteriza al programa.

Tras los tres asaltos, el veredicto fue claro y el cubano Fiu Fiu se alzó con la victoria por decisión unánime, sorprendiendo a más de uno y ganándose el respeto del resto de la casa con su desempeño inesperado.

El reality que está rompiendo internet

“El Desorden de Marko” es un reality de convivencia creado por el influencer venezolano Marko, lanzado en su canal de YouTube el 15 de marzo y que rápidamente ha captado la atención de miles de espectadores digitales.

El formato reúne a una diversa mezcla de creadores de contenido, desde modelos y personalidades digitales hasta personajes con propuesta humorísticas.

Durante las semanas de convivencia, los participantes se enfrentan a retos, dinámicas de talento y momentos espontáneos que no solo ponen a prueba su creatividad, sino también su capacidad para entretener al público.

Además de pruebas tradicionales de reality, el programa ha incorporado momentos inesperados como esta pelea, que amplifican su atractivo y hacen que los fanáticos compartan clips, opiniones y memes alrededor de cada episodio.