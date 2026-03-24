Acusan a Aigil Gómez de acosar a una participante de “El Desorden de Marko”

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El ambiente competitivo en el reality “El Desorden de Marko”, que inició transmisión en YouTube con una selección de participantes de distintos países el pasado 15 de marzo, dio un giro un tanto preocupante en los últimos días.

Desde el equipo de Michi Marín, una de las participantes del programa, ha salido una fuerte declaración pública respaldando su integridad y dignidad frente a lo que describen como acoso constante por parte de Kelly Reales y Aigil Gómez.

Según el comunicado difundido por su equipo, Michi ha recibido insultos denigrantes como “prostit$t@”, “p#rr@” y otras expresiones que no sólo hieren, sino que trascienden el límite de lo tolerable incluso en un reality de convivencia.

¿Agresiones en "El Desorden de Marko"?

Un punto más alarmante aún es que, en el texto publicado mencionan que también se han producido agresiones físicas contra Michi sin que se intervenga de forma adecuada por parte de la producción o los equipos del programa.

“Este tipo de comportamientos no deben ser justificados bajo ningún concepto ni disfrazados como ‘defensa’”, expresa el comunicado, subrayando que no existe ninguna justificación para el maltrato físico.

El llamado al respeto dentro del reality

Más allá de denunciar lo ocurrido, el equipo de Michi hace un llamado claro y directo a la producción de “El Desorden de Marko” y a todos los equipos participantes: “Se puede generar contenido, competencia y audiencia sin recurrir a la violencia”.

También advierten que cuentan con clips de prueba de los maltratos verbales y físicos, lo que sugiere que esta denuncia no es una mera percepción subjetiva, sino un llamado documentado para detener conductas que podrían escalar en gravedad si no se toman medidas inmediatas.

“Es fundamental detener esto a tiempo. Cuando no se interviene, los conflictos escalan y pueden convertirse en situaciones mucho más graves”, subrayan.

Vale resaltar que, Michi Marín y Aigil Gómez traen un conflicto casado desde antes de iniciar el programa, mientras que, su problema con la colombiana inició una vez que Marko le dio rienda suelta al show.