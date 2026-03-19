Caos en “El Desorden de Marko”: los participantes viven una intensa noche

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Apenas tres días bastaron para que la aparente armonía dentro de “El Desorden de Marko” se viniera abajo. El reality, que reúne a creadores de contenido y figuras públicas en una convivencia intensa transmitida en vivo, ya había mostrado señales de tensión desde sus primeros días.

Tras un primer roce entre Manny Papeleta y Gerardo Arellano, la dinámica interna comenzó a deteriorarse. Sin embargo, el 18 de marzo luego de la eliminación de Cami, la primera participante en abandonar la competencia, la chispa que terminó de encender los ánimos en la casa.

Las diferencias estallan en "El Desorden de Marko"

Uno de los conflictos más intensos de la noche tuvo como protagonistas a Michi Marín y Aigil Gómez, quienes ya arrastraban diferencias antes de ingresar al programa. De hecho, tensiones previas entre ambas ya se habían hecho notar.

El detonante fue la despedida de Cami. Marín acusó a Gómez de ser una “mala amiga” por no sumarse al momento de despedida, alegando falta de empatía hacia quien había sido cercana desde el inicio.

Gómez no tardó en defenderse, asegurando que siempre mostró cariño hacia la participante eliminada, lo que intensificó el intercambio verbal. En medio de la discusión, la colombiana Kelly Reales intervino, elevando aún más la tensión del grupo.

El enfrentamiento escaló a un nivel más delicado cuando Marín insinuó que Gómez habría sido apartada de “La Bomba” por supuestos vínculos políticos, una acusación que encendió por completo la discusión.

La respuesta de Gómez fue inmediata y contundente trayendo a colación un episodio polémico del pasado de su rival relacionado con la filtración de un video íntimo, llevando la disputa a un terreno personal que dejó en shock a varios de los presentes.

'La Mashi' y Manny también entran en conflicto

En paralelo, otro foco de conflicto surgió entre el creador venezolano conocido como 'La Mashi' y el dominicano Manny Papeleta.

Durante la discusión, Papeleta acusó al criollo de tener actitudes irrespetuosas hacia las mujeres dentro de la casa, lo que generó un nuevo intercambio de gritos que contribuyó al caos generalizado.

“El Desorden de Marko”, transmitido en vivo las 24 horas, ha demostrado en pocos días que su mayor atractivo no solo son los retos o el talento, sino la intensidad de la convivencia entre sus participantes.