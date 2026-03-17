Modelo colombiana acusa a su expareja de infidelidad con Ricky Martin

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Kelly Reales, es la modelo y exreina de belleza que representa a Colombia en el reality “El desorden de Marko”. La guapa morena no se guardó nada y realizó una tremenda revelación en contra de su expareja, Max Barz, y el cantante Ricky Martin.

Kelly y la infidelidad

La influencer habló sin pelos en la lengua que en medios y redes corría mucha información entre Barz y el intérprete de “La Copa de la vida”. Sin embargo, jamás imaginó que todo podía ser tan “real”.

Aseveró que días antes de un viaje que realizaría a Tailandia con su novio, le mostraron una historia en el Instagram de Martin, en las que ambos aparecían.

“Mi mejor amigo fue el que se dio cuenta y me dijo: ‘Kelly estos no son los pies de este men’ Yo me deje de mi pareja por la infidelidad con Ricky Martin", expresó la mujer en el reality.

En su momento la colombiana notificó que había terminado su relación por situaciones que no funcionaron con el modelo en OnlyFans.

Ricky ligado con el actor de contenido para adulto

Las nuevas declaraciones de Kelly coinciden un poco con información que corrió en la prensa en el 2024, cuando el actor fue captado con Ricky en Tailandia, pasando momentos increíbles.

Desde que el boricua anunció el divorcio con su esposo Jwan Yosef, medios había revelado que Max Barz fue el tercero en discordia.

Aunque el intérprete de 54 años jamás ha mencionado su vinculó con el modelo, las nuevas declaraciones dejan al público intrigado.