Aigil Gómez pide ayuda en “El Desorden de Marko” a la selección de beisbol de Venezuela

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La animadora y bailarina venezolana, Aigil Gómez, está dando de qué hablar desde su ingreso, el pasado 15 de marzo, al reality “El Desorden de Marko”, un proyecto digital que ha captado la atención del público por su formato dinámico.

Su llegada no pasó desapercibida. Con una actitud arrolladora, Gómez dejó claro desde el primer momento que venía a competir con todo.

“Llegué imparable”, aseguró, comparándose con la contundente victoria de Venezuela frente a Japón en el reciente Clásico Mundial de Béisbol, un evento que mantiene a los fanáticos del deporte al filo del asiento.

Pero más allá de la competencia, la criolla también llevó consigo una fuerte carga cultural. En sus propias palabras, aseguró haber entrado con “el verdadero arepa power”, destacando elementos icónicos de la identidad venezolana como la cachapa, el pabellón, el arpa, el cuatro y la maraca.

Aigil Gómez hace un llamado

En medio de su participación, la exanimadora de “La Bomba”, sorprendió al hacer un llamado directo a los jugadores de la selección venezolana de béisbol, apelando al orgullo nacional y a la reciprocidad del apoyo.

“Yo necesito por favor ver a los beisbolistas de la selección de Venezuela apoyando al Team Todo Que Ver… llegó el momento también de ustedes apoyarme a mí”, expresó, recordando el fervor con el que ella misma ha respaldado al equipo en cada encuentro.

El mensaje no fue casual. Coincide con uno de los momentos más importantes del deporte venezolano, la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde Venezuela se enfrenta a Estados Unidos.

¿Quién es Aigil Gómez?

Aigil Gómez es una animadora, modelo y bailarina venezolana que ha construido su carrera en la televisión y el mundo del entretenimiento, destacándose por su versatilidad y presencia escénica.

Su salto a “El Desorden de Marko” fue gracias a un casting en redes sociales que mostró sus habilidades artísticas y su capacidad para conectar con el público, lo que le permitió ganarse un lugar entre los participantes del reality.

Antes de este proyecto, ya contaba con experiencia en la televisión nacional y una comunidad de seguidores que ha respaldado cada uno de sus pasos.