Jugador de Navegantes del Magallanes es invitado a “El Desorden de Marko”

Suscríbete a nuestros canales

“El Desorden de Marko” continúa consolidándose como uno de los realities digitales más comentados del momento. Desde su estreno el pasado 15 de marzo, el programa ha captado la atención de miles de usuarios que siguen cada movimiento dentro de la casa a través de YouTube.

En medio de eliminaciones, polémicas y nuevos ingresos, el show dio un salto inesperado cuando el reconocido pelotero cubano Yasiel Puig mostró públicamente su fanatismo por el proyecto liderado por el influencer venezolano Marko.

Marko emocionado por el apoyo de Puig

A través de sus historias de Instagram, Puig compartió un video disfrutando del reality y dejó claro que está siguiendo cada detalle. “Vamos mi bro, la andas rompiendo”, escribió, etiquetando directamente al creador de contenido.

La reacción de Marko no tardó en llegar y elevó aún más la conversación. Fiel a su estilo espontáneo, el influencer respondió con una invitación directa: “Vente 24 horas hermano”.

El mensaje abrió la puerta a una posible participación del pelotero dentro de la casa, lo que desató especulaciones entre los seguidores del programa, quienes ya imaginan el impacto que tendría la llegada de una figura como Puig.

Lejos de quedarse en un solo gesto, el cubano también compartió otro momento del reality, específicamente una divertida pelea entre el personaje ‘Sr. Jiménez’ y su compatriota Fiu Fiu, demostrando que está completamente enganchado con la dinámica del show.

A pesar del entusiasmo generado, hasta ahora se desconoce si Yasiel Puig realmente podrá concretar su visita a “El Desorden de Marko”.

¿Podría asistir Yasiel Puig al reality?

La incertidumbre su visita no es casual. El pelotero atraviesa actualmente un proceso legal en Estados Unidos que podría complicar cualquier aparición pública o viaje relacionado con proyectos de entretenimiento.

El exjugador de Grandes Ligas fue declarado culpable en febrero de 2026 por obstrucción a la justicia y por mentir a autoridades federales en una investigación vinculada a apuestas ilegales.

Según las autoridades, el caso se relaciona con su participación en una red de apuestas deportivas ilegales, donde llegó a realizar cientos de jugadas y acumuló importantes pérdidas económicas.

El panorama es complejo y Puig enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión y está a la espera de una sentencia, prevista para los próximos meses.

Esta situación legal ha puesto en pausa parte de sus actividades públicas y genera dudas sobre su disponibilidad para involucrarse en proyectos como el reality de Marko.