Baja sensible para la Nave: Yasiel Puig se despide del Magallanes

En un momento crítico para los Navegantes del Magallanes, justo cuando el equipo dirigido por Yadier Molina —recientemente galardonado como Mánager del Año— comenzaba a enderezar el rumbo en el Round Robin, se ha confirmado una noticia devastadora para la afición turca. Su principal bujía ofensiva, el cubano Yasiel Puig, disputará mañana su último encuentro de la temporada con el uniforme eléctrico.

La noticia ha caído como un balde de agua fría en el seno del equipo, especialmente porque responde a compromisos personales ineludibles que el patrullero debe atender en Estados Unidos, descartando así que su salida se deba a la contractura en el isquiotibial que lo sacó del juego el pasado jueves.

"Cerrar un capítulo con integridad"

A través de un comunicado en sus redes sociales, el jardinero explicó las razones de su partida, dejando claro que el motivo es estrictamente extradeportivo y legal. “Estoy profundamente agradecido con todos en Venezuela que me han apoyado. Tengo que partir para atender un asunto que estoy esperando hace mucho tiempo, el cual me va a ayudar a obtener la justicia que tanto he esperado”, escribió Puig.

El toletero añadió: “Este paso es para cerrar un capítulo con integridad y mirar hacia mi futuro con esperanza y un nuevo aliento”.

La promesa de un regreso

A pesar de la inmediatez de su viaje, el cubano no cerró la puerta definitivamente y mostró su compromiso con la causa magallanera, dejando abierta la esperanza de reincorporarse si los tiempos lo permiten.

“Regresaré de inmediato y seguiré trabajando para alcanzar nuestro objetivo común de ganar juntos. Mi corazón y mi apoyo incondicional está con mi equipo, mi gran mánager y esta excelente organización”, expresó con emotividad.

Una despedida en la cima del rendimiento

La baja es particularmente dolorosa por el momento en que ocurre. Puig se marcha en lo que quizás es su mejor punto de forma de la campaña. En las últimas 48 horas, el nativo de Cienfuegos se echó el equipo al hombro con una impresionante exhibición de poder en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

Durante la serie contra Caribes de Anzoátegui, el "Caballo Loco" conectó tres cuadrangulares en dos juegos, demostrando ser la pieza clave en la ofensiva naviera. Ahora, Magallanes deberá buscar fórmulas para suplir la ausencia de su bate más productivo en la recta final de la postemporada.