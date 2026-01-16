LVBP: Rougned Odor regresa al lineup de los Navegantes del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Las últimas horas han venido cargadas de buenas noticias para los Navegantes del Magallanes. Primero, el cuadro filibustero logró concretar con éxito un importante triunfo en su primer juego como local en Caracas en esta postemporada, al derrotar a las Águilas del Zulia por pizarra de 10-4 en el Estadio Monumental.

Luego de este triunfo, el manager de los carabobeños, Yadier Molina, fue anunciado como ganador del Premio "Chico" Carrasquel, al Manager del Año. Ahora, a tan solo horas de volver a la acción, "La Nave" tiene otra excelente noticia entre sus manos, especialmente de cara a iniciar con el pie derecho la segunda mitad del Round Robin.

Rougned Odor, quien fue uno de los jugadores más determinantes del equipo en la ronda regular, al punto de estar en la terna de finalistas para el Jugador Más Valioso de la temporada 2025/26, está de regreso en el lineup magallanero, y este viernes 16 de enero hará su debut en el Round Robin, como sexto bate y segunda base.

Rougned Odor regresa a "La Nave"

En el lineup presentado por el manager Yadier Molina para el primer duelo entre Magallanes y Margarita de este Round Robin, el infielder Rougned Odor, pieza clave del equipo, reaparece en la alineación filibustera, para cubrir la segunda base y traerle poder al corazón del lineup eléctrico.

"El Tipo" se había ausentado de los primeros ocho juegos del Round Robin al estar atendiendo una situación familiar, según reportó el equipo de prensa del Magallanes en su momento, pero ya está de regreso y se espera que sea un impulso sensacional para los suyos en lo que queda de postemporada.

Durante la ronda regular, Rougned Odor destacó, al dejar una línea ofensiva de .275/.390/.538/.928 en 50 compromisos, con 12 cuadrangulares y 45 carreras impulsadas, siendo el motor que guió a "La Nave" rumbo a enero.