Así se disputará la jornada de hoy en el Round Robin de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Hoy es viernes y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional lo saben. Es por esa razón, que prepararon una gran jornada correspondiente al inicio de la segunda etapa del Round Robin.

Un nuevo capítulo de los playoffs comienza, donde todos los equipos buscarán hacer ajustes, para buscar meterse en la serie decisiva, incluyendo Cardenales de Lara, quienes marchan en el primer lugar y descansarán en esta jornada.

Juegos para hoy en el Round Robin de la LVBP:

-Águilas del Zulia vs Caribes de Anzoátegui a las 7:00pm en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

-Bravos de Margarita vs Navegantes del Magallanes a las 7:00pm en el estadio José Bernardo Pérez.

Todavía no hay lanzadores confirmados por parte de ninguna organización de la que verán acción este viernes.