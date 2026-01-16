MLB: Kyle Tucker entra al top 3 de los salarios más caros en la historia

Suscríbete a nuestros canales

Kyle Tucker el mejor agente de la agencia libre ya tiene equipo para la temporada 2026. El pelotero de 28 años acaba de firmar con Dodgers de Los Ángeles un contrato multimillonario a nivel salarial. Gracias a eso alcanzó el top 3 de los contratos más lucrativos en la historia de Grandes Ligas.

Tucker firmó por cuatro temporadas y 240 millones de dólares, o lo que es igual un contrato de 4x60. Este movimiento lleva al pelotero a entrar de lleno en el top 3 de los salarios más altos de la historia de la MLB; solo superado por Shohei Ohtani y su mega contrato con los Dodgers.

Top 10 de los salarios más altos por temporada en la historia de la MLB:

Shohei Ohtani - Dodgers: 70 millones al año Kyle Tucker - Dodgers: 60 millones al año Juan Soto - Mets: 51 millones al año Zack Wheeler - Phillies: 42 millones al año Aaron Judge - Yankees: 40 millones al año Jacob deGrom - Rangers: 37 millones al año Blake Snell - Dodgers: 36.4 millones al año Gerrit Cole - Yankees: 36 millones al año Vladimir Guerrero Jr - Azulejos: 35.7 millones al año Mike Trout - Angels: 35.5 millones al año

¿Cómo encaja Kyle Tucker en el lineup de Dodgers de Los Ángeles?

Kyle Tucker asumirá el rol de cuarto bate en un lineup que ya cuenta con Shohei Ohtani, Freddie Freeman y Mookie Betts en los primeros turnos. Su presencia detrás del tridente ofensivo le otorga la responsabilidad de capitalizar las oportunidades de embasado y carreras decisivas.

Tucker destaca por su capacidad de conectar extrabases y producir con consistencia, cualidades que encajan en la estrategia de Dodgers. El jardinero será clave para equilibrar el poder ofensivo y añadir profundidad a un lineup que ya es considerado uno de los más temidos.

Números de Kyle Tucker en su carrera en Grandes Ligas

Kyle Tucker es un bateador élite y lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Con Astros de Houston demostró que tiene todo lo necesario para ser un clave en equipo que buscan la Serie Mundial; pero también para cargar con la ofensiva de cualquier lineup en Grandes Ligas.

Números de Tucker en su carrera:

- 769 juegos, 2741 turnos, 456 anotadas, 748 hits, 160 dobles, 20 triples, 147 jonrones, 490 impulsadas, 363 boletos, 498 ponches, 119 bases robadas, .273 promedio, .358 OBP, .507 SLG, .865 OPS