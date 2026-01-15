El fenómeno Ohtani: Cómo superó a Messi y LeBron en el mercado global

Suscríbete a nuestros canales

En diciembre de 2023, el mundo del deporte quedó atónito cuando Shohei Ohtani firmó un contrato de 700 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles. Muchos lo calificaron de excesivo; hoy, a inicios de 2026, los analistas financieros coinciden en una conclusión sorprendente: Ohtani es la mayor ganga en la historia del deporte.

Un nuevo orden en los ingresos por marketing

El año 2025 marcó un punto de inflexión definitivo en la economía global. Por primera vez, una figura del béisbol ha logrado desplazar a los titanes del fútbol y el baloncesto en el terreno de los patrocinios. Mientras que estrellas consagradas como Lionel Messi y LeBron James cerraron el año con ingresos comerciales estimados en 70 y 85 millones de dólares respectivamente, el astro japonés los dejó atrás al alcanzar una cifra estratosférica que oscila entre los 100 y 102.5 millones de dólares solo por conceptos de marketing.

A diferencia de sus colegas, quienes se encuentran en las etapas finales de sus carreras, Ohtani ha capitalizado su estatus de ícono bicultural. Con más de 20 alianzas globales que incluyen nombres como New Balance, Porsche, Seiko y Mitsubishi Bank, el jugador de los Dodgers ha construido un puente comercial sin precedentes entre Estados Unidos y Asia, convirtiéndose en el rostro más rentable del planeta.

La "ganga" de los 700 millones

¿Cómo puede un contrato de 700 millones de dólares ser considerado barato? La respuesta reside en la audaz estructura financiera que el propio Ohtani propuso al unirse a la organización de Los Ángeles.

De su salario anual de 70 millones, Ohtani decidió cobrar apenas 2 millones de dólares al año durante su etapa activa, difiriendo los 680 millones restantes para ser pagados sin intereses a partir de 2034. Este "préstamo" personal a los Dodgers permitió al equipo reinvertir el dinero ahorrado en otras estrellas, asegurando un dominio deportivo inmediato que ya se ha traducido en dos títulos de Serie Mundial.

El socio, no el empleado

A sus 31 años, Ohtani ya no es visto simplemente como un jugador, sino como un socio comercial de la franquicia. Su capacidad para generar ingresos fuera del campo es lo que le permitió aceptar un salario base simbólico para los estándares de la élite.

Mientras LeBron y Messi dependen en gran medida de sus salarios de club para liderar las listas de riqueza, Ohtani ha demostrado que su marca personal es lo suficientemente poderosa como para financiar su propia búsqueda de trofeos.