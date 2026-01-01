MLB: Shohei Ohtani proyecta a liderar importante estadística en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani lo ha conseguido todo desde que saltó el charco en Los Angeles. En sus primeras dos temporadas en las Grandes Ligas con los Dodgers, el multifacético peloteros se ha convertido en dos veces MVP de la Liga Nacional y cosechado dos anillos de Serie Mundial.

Su presentación en el diamante ha sido tan memorable que ha inaugurado dos nuevos club en Las Mayores, siendo el primer jugador de todos los tiempos en coleccionar una campaña de al menos 50 jonrones y 50 bases robadas, y el único en su especie en registro más de 50 cuadrangulares y propinar 50 ponches como bateador y lanzador.

Para la venidera temporada de MLB, Ohtani reúne todos los requisitos para aspirar nuevamente al Jugador Más Valioso del viejo circuito. Además de eso, el japonés es favorito a liderar a los peloteros en WAR, uno de los apartados más importantes en las Grandes Ligas, superando a Aaron Judge, quien conquistó el MVP con New York Yankees en la Liga Americana.

Proyección en WAR para MLB 2026

Shohei Ohtani: 9.3

Aaron Judge: 8.1

Cal Raleigh: 7.4

Juan Soto: 6.3

Paul Skenes: 6.0

Tarik Skubal: 5.8

Gunnar Henderson: 5.6

Garrett Crochet: 5.5

Julio Rodríguez: 5.5

Bobby Witt Jr.: 5.4

El WAR (Wins Above Replacement) es una estadística avanzada del béisbol que resume en un solo número el valor total de un jugador para su equipo. Este dato indica cuántas victorias adicionales aporta un jugador en comparación con uno de nivel reemplazo, como podría ser un jugador recién ascendido de Triple A, teniendo en cuenta aspectos como el bateo, el pitcheo, la defensa y el corrido de bases.

Además de Shohei Ohtani, Aaron Judge y Cal Raleigh, quienes protagonizaron una aguerrida lucha por el MVP en la Liga Americana, completan el podio entre los toleteros con el WAR más alto de cara a la temporada 2026 de Las Mayores. Entre latinos, el dominicano Juan Soto proyecta el más alto con 6.3 y su compatriota Julio Rodríguez ocupa la octava posición entre los mejores de este renglón con 5.5, misma valor de lanzador de Boston Red Sox Garrett Crochet.