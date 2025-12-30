MLB: Yankees renuevan a este versátil jugador

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York han oficializado la renovación del infielder dominicano Amed Rosario por una temporada más, en un acuerdo que ronda los 2.5 millones de dólares. Aunque el pacto se había alcanzado hace más de dos semanas, el anuncio formal llega ahora, consolidando una pieza de profundidad clave para el infield neoyorquino de cara a la temporada 2026.

El monto representa un ligero aumento respecto al salario de 2 millones que Rosario percibió en 2024, pero sigue siendo una cifra modesta si se compara con los 7.8 millones que ganó en su último año de arbitraje en 2023. En total, Rosario ha acumulado apenas 5 millones de dólares en los últimos tres años, lo que lo convierte en una de las adquisiciones más rentables del mercado.

Producción ofensiva en alza

Durante la temporada 2025, Rosario acumuló 191 apariciones al plato entre los Nacionales de Washington y los propios Yankees, dejando una sólida línea ofensiva de .276/.309/.436. Su OPS+ de 109 fue el mejor de su carrera, superando incluso sus años como titular con los Mets y los Guardianes.

Aunque su tiempo de juego fue limitado, Rosario demostró ser una opción confiable con el madero, especialmente ante lanzadores zurdos. Su capacidad para producir en situaciones específicas y su experiencia en múltiples posiciones del cuadro lo convierten en una herramienta valiosa para el mánager Aaron Boone.

Respaldo para Rice, McMahon y Volpe

La expectativa es que Rosario funcione como un comodín defensivo, especialmente en las esquinas del infield. Servirá como respaldo para los jóvenes Ben Rice y Ryan McMahon, particularmente cuando enfrenten a lanzadores zurdos, contra quienes Rosario ha tenido históricamente buenos números.

Además, con la incertidumbre sobre la salud de Anthony Volpe, Rosario podría ver acción en el campocorto. No obstante, todo indica que José Caballero será la primera opción en esa posición mientras Volpe se recupera, dejando a Rosario como una alternativa secundaria pero confiable.

Para los Yankees, la firma de Rosario representa una jugada inteligente: bajo costo, experiencia comprobada y versatilidad defensiva. En un equipo plagado de talento joven y aspiraciones de postemporada, contar con un veterano como Rosario puede marcar la diferencia en momentos clave.

Con solo 29 años, Rosario aún tiene gasolina en el tanque y podría convertirse en una de las sorpresas agradables del roster si mantiene su nivel ofensivo y continúa aportando desde la banca. En un mercado donde los contratos millonarios abundan, su presencia por 2.5 millones luce como una ganga con potencial.