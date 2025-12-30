"Me sentiría vacío": Alex Rodríguez y su compleja relación con el Salón de la Fama de MLB

Suscríbete a nuestros canales

Casi una década después de colgar los spikes, Alex Rodríguez sigue siendo una de las figuras más polarizadoras en la historia del béisbol, especialmente en lo que respecta a su accidentada candidatura al Salón de la Fama. Sin embargo, el ex campocorto superestrella ha sorprendido recientemente al declarar que ha hecho las paces con la posibilidad de nunca tener una placa en Cooperstown.

"Hoy tengo una vida que no tuve durante los primeros 40 años", confesó Rodríguez en una entrevista profunda con Jason Jones de The Athletic. "Si llegara al Salón de la Fama, curiosamente, me sentiría vacío por dentro. Todavía sentiría mucho dolor. Preferiría tener lo que tengo hoy, porque realmente me ayudó a desbloquear mucho del trabajo interno que necesitaba hacer".

La transformación de un "narcisista en recuperación"

Para muchos, la suspensión de toda la temporada 2014 debido al escándalo de BioGenesis fue el punto más bajo en la carrera de "A-Rod". No obstante, para el propio pelotero, ese castigo fue el catalizador de su metamorfosis. Rodríguez, quien ahora se describe a sí mismo como un "narcisista en recuperación", asegura que ese año de inactividad forzada le brindó el tiempo y la privacidad necesarios para buscar terapia y asumir la responsabilidad de sus actos.

"El año de suspensión me dio el espacio para profundizar en mi interior", explicó Rodríguez. "Creo que donde estoy hoy está totalmente relacionado con ese trabajo. Si el Salón de la Fama fue el precio a pagar, entonces es mi responsabilidad".

Esta nueva perspectiva contrasta con la imagen de la figura arrogante que dominó los titulares durante su etapa con los Yankees de Nueva York, donde su relación con la afición y la prensa fue, por momentos, sumamente ríspida.

Un legado estadístico frente a la barrera de los esteroides

Sobre el papel, los números de Rodríguez son incuestionables y lo sitúan entre los más grandes de todos los tiempos:

Jonrones: 696 (quinto lugar histórico).

Carreras impulsadas: 2,086 (cuarto lugar).

Carreras anotadas: 2,021 (octavo lugar).

Hitos: Es uno de los cuatro jugadores en la historia con más de 3,000 hits y 600 cuadrangulares.

Premios: Tres veces MVP de la Liga Americana y ganador de la Serie Mundial en 2009.

A pesar de este currículum, su admisión de consumo de sustancias para mejorar el rendimiento (PED) entre 2001 y 2003, sumada a su implicación en escándalos posteriores, ha frenado su ascenso en las votaciones. Aunque ha mostrado un ligero incremento en el apoyo —alcanzando un 49.3% en los reportes preliminares del ciclo actual—, todavía se encuentra lejos del 75% necesario para la inducción. Su elegibilidad en la boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) expirará en 2030.

El éxito después del diamante: Negocios y medios

A sus 50 años, la vida de Rodríguez dista mucho de la melancolía que suelen experimentar algunos atletas al retirarse. Ha logrado una transición exitosa al mundo corporativo como presidente de A-Rod Corp y, de manera más notable, como copropietario de los Minnesota Timberwolves de la NBA y las Minnesota Lynx de la WNBA.

Además de su faceta como empresario, se ha consolidado como uno de los analistas más respetados en las transmisiones de Fox Sports, utilizando su profundo conocimiento estratégico para conectar con una nueva generación de aficionados. Para Alex Rodríguez, la validación ya no parece venir de una placa de bronce en Nueva York, sino del éxito en sus negocios y la estabilidad personal que encontró lejos de la polémica.