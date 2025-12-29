MLB: Polémico lanzador le dice adiós al beisbol

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del beisbol de las Grandes Ligas despide a uno de sus personajes más carismáticos y explosivos. Tras 13 temporadas en el máximo nivel, el lanzador derecho Joe Kelly ha decidido poner fin a su carrera profesional, pero lo ha hecho fiel a su estilo irreverente: prohibiendo que se refieran a su salida como un retiro.

El fin de una era para el Mariachi de los Dodgers

Joe Kelly, conocido tanto por su recta de más de 100 millas por hora como por su peculiar personalidad, confirmó en el podcast Baseball Isnt Boring que no volverá a subir al montículo. Sin embargo, el lanzador de 37 años generó revuelo al cuestionar duramente el término retiro en el contexto deportivo.

Segun explicó el propio Kelly, la palabra retiro debería estar reservada para las personas que trabajan en empleos convencionales o que sirven al país. El lanzador fue enfático al señalar que los atletas simplemente dejan de jugar, y que comparar su salida del deporte con la jubilación de un trabajador promedio es una falta de respeto para quienes han laborado arduamente hasta los 65 años.

¿Por qué Joe Kelly no quiere que lo llamen retirado?

En sus declaraciones al periodista Rob Bradford, Kelly expresó una postura que rápidamente se volvió viral entre los aficionados. “Retirarse es algo que hizo mi abuela. Lo siento por todas las personas que trabajan en un empleo real, ustedes merecen retirarse, los atletas no”, afirmó el lanzador.

Kelly propuso cancelar la palabra retiro para los deportistas y sugirió que, en su lugar, simplemente se diga felicitaciones, ya no está jugando. Para el lanzador, el término tiene una carga de honor que pertenece a los militares y a los trabajadores civiles, no a quienes se ganan la vida en un juego de pelota.

El factor determinante detrás de su adiós

A pesar de que su brazo aún conserva una potencia envidiable, el cuerpo de Kelly dijo basta. El lanzador reveló que, aunque todavía puede lanzar a 98 millas por hora con facilidad, la recurrencia de las lesiones durante sus sesiones de entrenamiento lo convencieron de colgar el guante.

Kelly relató que recientemente intentó una sesión de bullpen para demostrar que aún podía ayudar a los Dodgers de Los Ángeles en 2025. No obstante, tras un lanzamiento potente, volvió a sentir una distensión muscular que le hizo entender que su tiempo en las Mayores había terminado. Su última campaña fue la de 2024, donde lanzó 32 entradas para la organización angelina.

Un legado de velocidad y tres anillos de Serie Mundial

Joe Kelly se marcha del beisbol con una hoja de servicios envidiable y momentos que quedarán en la memoria colectiva:

Tres campeonatos de Serie Mundial: Ganó títulos con los Medias Rojas de Boston (2018) y dos con los Dodgers de Los Ángeles (2020 y 2024).

(2018) y dos con los (2020 y 2024). Dominio en postemporada: Registró una efectividad de 2.03 en 13 entradas y un tercio lanzadas en Clásicos de Otoño.

Velocidad pura: Durante las últimas ocho temporadas de su carrera, promedió 98.2 millas por hora, alcanzando picos de 102 millas.

Más allá de los números, Joe Kelly será recordado por sus gestos icónicos, como sus duelos contra los Astros de Houston y el noble gesto de cederle su número 17 a Shohei Ohtani, lo que resultó en el famoso regalo de un Porsche para su esposa. Con 485 juegos disputados, el beisbol pierde a un jugador que prefirió decir "ya no juego" antes que aceptar un retiro convencional.