MLB: Yankees de Nueva York firman al MVP de la Liga Mexicana de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York continúan explorando talento internacional de cara a lo que será la temporada 2026 en las Grandes Ligas y han dado un golpe estratégico al firmar a Nick Torres, Jugador Más Valioso de la Liga Mexicana de Beisbol en 2025.

Este movimiento refleja el interés de la organización por jugadores experimentados que han demostrado consistencia ofensiva fuera del sistema de la Major League Baseball y sirvan como piezas que puedan darle profundidad al roster.

El pelotero de 32 años se consolidó como uno de los bateadores más dominantes del circuito mexicano gracias a su disciplina en el home, poder oportuno y versatilidad defensiva. Su rendimiento sostenido desde 2021 con los Algodoneros Unión Laguna lo colocó como una referencia ofensiva, despertando el interés de buscadores de talento de equipos de MLB a pesar de su avanzada edad.

Yankees firman al actual MVP del circuito mexicano

La franquicia neoyorquina ve en Nick Torres una opción interesante para fortalecer su planificación, sin tener que hacer un gasto tan grande de dinero. El primera base y jardinero derecho ha mantenido un promedio de bateo de .343 y un OPS de 1.025 desde 2021, números que reflejan un alto impacto ofensivo y una notable regularidad a lo largo de varias temporadas en México.

Además, es importante mencionar que fue seleccionado originalmente en la cuarta ronda del draft de 2014 por los Padres de San Diego; Torres tuvo paso por el sistema de ligas menores antes de encontrar su mejor versión en México.

Por lo tanto, su última participación en el sistema de MLB fue en 2018, cuando estuvo en Triple-A con los Rangers de Texas.

Finalmente, esta firma de Nick Torres con los Yankees de Nueva York dará mucho de qué hablar durante la temporada 2026 en el mejor béisbol del mundo, con la finalidad de ver qué rol tendrá en la planificación del cuerpo técnico que es liderado por Aaron Boone.