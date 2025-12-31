MLB: ¿Cuál fue el pelotero más determinante del 2025?

Suscríbete a nuestros canales

La campaña 2025 de Grandes Ligas coronó a Aaron Judge como MVP unánime de la Liga Americana. Cal Raleigh como máximo jonronero con récord de 60 HR y Shohei Ohtani con su cuarto MVP de la Nacional. Sus números históricos generaron debate sobre quién impactó más en la temporada.

Judge llevó a los Yankees de Nueva York a 94 victorias con: .331 PRO, 53 HR, 114 CI y 9.7 bWAR como líder de MLB; peleando la Triple Corona y obteniendo el MVP de Liga Americana de manera unánime. Aaron fue pieza fundamental de la ofensiva de Nueva York en un año de postemporada.

Raleigh rompió récords como catcher con 60 HR en Marineros de Seattle, llegando hasta a la Serie de Campeonato de Liga Americana. Por otra parte, Ohtani estuvo dividido entre lanzar y batear con Dodgers de Los Ángeles; le fue bien en el segundo apartado para ganar el 4to MVP de su carrera.

Judge - Raleigh - Ohtani: ¿Quién fue el más determinante del 2025?

Aaron Judge fue el pelotero más determinante de la temporada 2025 de Grandes Ligas. Su demoledora ofensiva guió a Yankees a llegar a la postemporada. Sin él, hubiesen alcanzado solo 82 victorias, pero también representa el 25% de la producción de NY gracias a un 9.7 bWAR.

Marineros sin Raleigh hubiese tenido un paso al frente de Julio Rodríguez y el resto de compañeros. Mientras que Dodgers sin contar con Shohei Ohtani seguía contando con Mookie Betts, Freddy Freeman y Teoscar Hernández para impulsar carreras a lo largo del año.

Está claro que hablamos desde un supuesto, pero tomando en cuenta ese enfoque: Judge es el pelotero más determinante del 2025. No nos engañemos, sus números son brutales, incluso convirtiéndolo en el mejor bateador derecho de todos los tiempos.

Números de Aaron Judge en la temporada 2025

Aaron Judge no solo demostró ser el mejor pelotero de Liga Americana al ganar su tercer premio MVP. También se convirtió en el prototipo perfecto cuando se busca un pelotero de ese perfil. Judge será Salón de la Fama y probablemente no sea solo por sus registros.

Números de Judge en 2025:

- 152 juegos, 541 turnos, 137 anotadas, 179 hits, 30 dobles, 2 triples, 53 jonrones, 114 impulsadas, 124 boletos, 160 ponches, 12 bases robadas, .331 promedio, .457 OBP, .688 SLG, 1.145 OPS