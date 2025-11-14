MLB: Aaron Judge elogia con estas palabras la temporada de Cal Raleigh

Suscríbete a nuestros canales

El capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, volvió a dictar sentencia. El “Juez” fue nombrado Jugador Más Valioso en la Liga Americana por segundo año consecutivo tras una histórica temporada a nivel ofensivo que lo confirma como uno de los mejores de su generación en la Major League Baseball, con 3 MVP en total dentro de sus credenciales.

Si bien es cierto que tuvo más competencia en este 2025 a comparación del 2024 gracias a la también histórica campaña del receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, el jardinero del conjunto neoyorquino se quedó con los máximos honores por 17 votos al primer lugar por 13 del bateador ambidiestro que hace vida en la costa oeste.

La principal figura de los Marineros durante todo el año fabricó la temporada más histórica nunca antes vista para un jugador que haga vida detrás del plato defensivamente hablando en la MLB. En 159 juegos, registró 60 cuadrangulares y 125 impulsadas en el joven circuito.

En cambio, el número 99 de los “Bombarderos” culminó la zafra con 152 compromisos disputados, más de 540 turnos al bate, en los que pudo anotar un total de 137 carreras, seguido de 179 imparables, 30 dobles, 53 jonrones, 114 remolcadas, 12 bases robadas, 124 boletos, OPS en 1.144 y promedio ofensivo de .331.

Aaron Judge tiene estas palabras para Cal Raleigh

Al darse a conocer el ganador, el siete veces All-Star habló con MLB Network para saber hacer un resumen de lo que fue su 2025. Pero, además, se dio a conocer sus impresiones por su competencia deportiva con Raleigh a lo largo del año.

“Cal es un jugador especial. Podría pasarme la noche hablando de lo buen jugador que es, pero creo que lo que realmente me impresionó del Juego de Estrellas fue su liderazgo y su calidad humana", afirmó.

Estas palabras han generado miles de comentarios positivos en las redes sociales de los fanáticos, que reconocen la grandeza de ambos jugadores dentro del terreno de juego a lo largo de estos 162, que ya forman parte de los libros de historia.

Finalmente, esto demuestra la calidad humana y respeto que ha caracterizado a Aaron Judge a través de su carrera en las Grandes Ligas, tanto con sus compañeros de equipo como con cada uno de sus rivales que les ha tocado compartir en una década como pelotero activo.