MLB: Andrés Muñoz entra al All-MLB Team y marca un récord para México

Andrés Muñoz hizo historia en la temporada 2025, al convertirse en el primer mexicano incluido en el segundo All-MLB Team. Su actuación con Marineros de Seattle lo posicionó entre los mejores relevistas del año, con números que respaldan su impacto y dominio en la liga.

Muñoz registró 38 salvados, efectividad de 1.73 y un WHIP de 1.03; cifras que lo consolidaron como pieza clave en el bullpen de Seattle. Su bola rápida supera las 100 millas por hora y su control en la zona de strike lo convierte en un cerrador de élite en la temporada 2025.

Este reconocimiento marca un antes y un después para el béisbol mexicano, ya que Andrés es el primer mexicano dentro de alguno de los All-MLB Team de Grandes Ligas. A sus 26 años, Muñoz representa una nueva generación de talento latino que ya dejó huella en la liga.

Andrés Muñoz dominó entre los relevistas de Liga Americana en 2025

Durante los primeros tres meses de 2025, Andrés Muñoz fue prácticamente intocable, con una efectividad por debajo de 1.50 y dominio absoluto en entradas de alta presión. Su presencia en el montículo dio estabilidad al bullpen de los Marineros de Seattle, que pelearon la cima del Oeste desde abril.

El cerrador mexicano fue clave en la ruta a la postemporada, donde Seattle alcanzó la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Su capacidad para cerrar juegos ajustados y neutralizar a los mejores bateadores rivales lo consolidó como uno de los relevistas más influyentes del año.

Números de Andrés Muñoz con Marineros de Seattle en 2025

Andrés Muñoz tuvo la mejor temporada de su carrera con Marineros de Seattle en 2025. El mexicano registro marcas personales, rompió récords de franquicia y dominó en Liga Americana durante la primera mitad de la temporada.

Números de Muñoz en 2025:

- 64 juegos, 3-3, 1.73 efectividad, 38-45 juegos salvados, 62.1 entradas, 36 hits, 12 carreras limpias, 2 jonrones, 28 boletos, 83 ponches, 1.03 WHIP