MLB anunció a los nominados al mejor bateador designado de la temporada

La temporada 2025 de las Grandes Ligas culminó con una Serie Mundial histórica entre Dodgers y Azulejos, pero el espectáculo continúa con la esperada entrega de los MLB Awards. Este 13 de noviembre, los reflectores apuntan a los All-MLB Teams, donde se reconocerá a los mejores peloteros del año, incluyendo a los más temidos bateadores designados del circuito.

Entre los nominados destacan figuras consagradas como Shohei Ohtani, Giancarlo Stanton y Kyle Schwarber, junto a revelaciones como Ben Rice e Iván Herrera. La competencia por el puesto de Bateador designado refleja el poderío ofensivo que dominó la campaña, con nombres que combinaron promedio, slugging y momentos decisivos.

Shohei Ohtani el amplio favorito

El japonés Shohei Ohtani, ahora con los Dodgers, no solo fue campeón de la Serie Mundial, sino que también se perfila como favorito para integrar el All-MLB como bateador designado. Su capacidad para conectar jonrones, embasarse y producir carreras lo convierte en un fenómeno sin precedentes. En 2025, Ohtani volvió a superar los 40 cuadrangulares y mantuvo un OPS por encima de .950, cifras que lo consolidan como el referente ofensivo de la liga.

La irrupción de nuevos talentos en la conversación

La inclusión de Ben Rice (Yankees) e Iván Herrera (Cardenales) entre los nominados demuestra que el futuro del bateo está en buenas manos. Rice sorprendió con su madurez en el plato, mientras que Herrera se consolidó como uno de los bates más consistentes en la segunda mitad de la temporada. Ambos representan una nueva ola de peloteros latinos y estadounidenses.

Veteranos que siguen marcando diferencia

Giancarlo Stanton, George Springer, Rafael Devers, Mike Trout, Yandy Díaz y Christian Yelich también figuran entre los candidatos, demostrando que la experiencia sigue siendo un factor clave. Aunque sus números no fueron tan explosivos como en años anteriores, su impacto en momentos clave y liderazgo en el clubhouse los mantiene en la élite. Stanton, en particular, tuvo una segunda mitad encendida que lo puso nuevamente en el radar de los votantes con un total de 20 cuadrangulares después del Juego de Estrellas.

La ceremonia de los MLB Awards será transmitida en vivo por MLB Network a las 9 PM ET, y se espera una alta audiencia tras el éxito de la postemporada. Además de los All-MLB Teams, se anunciarán los ganadores del MVP y Cy Young en una semana cargada de reconocimientos.