Real Madrid tiene esta cantidad de títulos en la Supercopa de España

El palmarés del fútbol español no puede entenderse sin la presencia del Real Madrid, un club que ha sabido marcar época en cada competición que disputa. Entre esos torneos destaca la Supercopa de España, certamen que enfrenta a los campeones de Liga y Copa del Rey, respectivamente.

Al mismo tiempo, con el pasar de los años, se ha convertido en un trofeo de prestigio dentro del calendario español, ya que es otro título que está en juego y que puede ayudar a mejorar la temporada de las instituciones que juegan las instancias finales.

Desde su instauración oficial en 1982, la Supercopa ha servido como termómetro competitivo para medir el nivel de los grandes clubes del país. El conjunto blanco ha sido protagonista recurrente, dejando huella con actuaciones decisivas y consolidando aún más su estatus como una de las instituciones más dominantes en España y el fútbol europeo.

¿Cuántas Supercopa de España ha ganado el Real Madrid?

Con toda su trayectoria como institución, el Real Madrid ha levantado la Supercopa de España en un total de 13 ocasiones, una cifra que lo sitúa en el segundo lugar entre los equipos más ganadores del torneo, solo por detrás del FC Barcelona (15).

Su primer título llegó en 1988, año en el que marcaron el inicio de una relación exitosa con esta competición. Seguidamente, levantaron los títulos en 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024.

Con esto en mente, tienen una nueva oportunidad de hacer historia, debido a que disputarán las semifinales de la competición el próximo 8 de enero de 2026, frente al Atlético de Madrid. De ganar, no solo agregarían su nombre en una nueva final, sino que sería un alivio para su cuerpo técnico actual tras un comienzo de campaña de muchas inconsistencias.

Finalmente, cada una de estas conquistas ha estado acompañada de momentos memorables, goles decisivos y actuaciones individuales que forman parte de la prestigiosa historia que ha creado el Real Madrid durante la Supercopa de España.