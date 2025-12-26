Supercopa de España 2026 EN VIVO y GRATIS en Venezuela: ¿Cuánto ganarán los equipos?

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Enero está a la vuelta de la esquina, y Meridiano Televisión transmitirá la Supercopa de España en vivo y gratis para Venezuela en señal abierta.

Fútbol de élite para arrancar el 2026

Del 7 al 11 de enero de 2026, cuatro gigantes históricos del balompié europeo se enfrentarán por el primer título oficial del año: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. El torneo, que se disputará nuevamente en Arabia Saudí, promete una semana cargada de emociones.

¿Dónde ver la Supercopa de España 2026 en Venezuela?

Los mejores partidos podrán disfrutarse gratis por Meridiano Televisión en señal abierta. Además, estará disponible en alta definición a través de SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go.

Fechas y horarios confirmados

Semifinal 1 – Miércoles 7 de enero (3:00p.m.): Barcelona vs Athletic Club

Semifinal 2 – Jueves 8 de enero (3:00p.m.): Atlético de Madrid vs Real Madrid

Gran Final – Domingo 11 de enero (3:00p.m.)

Un torneo millonario y de alto impacto

La RFEF repartirá 23 millones de euros entre los cuatro clubes participantes, superando por más de tres millones la edición anterior. El evento generará más de 51 millones de euros en ingresos totales, consolidándose como uno de los torneos más lucrativos del calendario español.

Vive gratis, en vivo y en HD toda la emoción de la Supercopa de España 2026 por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.