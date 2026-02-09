Baloncesto internacional

David Cubillán regresa a Marquette y se encuentra con esta figura de la NBA

Cubillán formó parte de la Universidad de Marquette entre 2006 y 2010

Lunes, 09 de febrero de 2026
David Cubillán regresa a Marquette y se encuentra con esta figura de la NBA
El base venezolano David Cubillán, figura histórica de la Selección Nacional de Baloncesto, vivió una jornada cargada de nostalgia y prestigio al regresar a la Universidad de Marquette. El motivo fue más que especial: el homenaje a su exentrenador, Tom Crean, en el marco de un emocionante encuentro de la NCAA.

El tributo a Tom Crean

Durante el entretiempo del partido de Marquette contra Butler, la universidad rindió honores a Tom Crean por su impacto y legado en el programa de baloncesto. Cubillán, quien fue pieza clave bajo el mando de Crean, no escatimó en palabras de admiración a través de sus redes sociales:

"Gracias por el legado que construiste en Marquette y por hacernos mejores jugadores, pero lo más importante, mejores hombres. Siempre agradecido", expresó el "Relámpago" de Maracaibo.

Encuentro entre Cubillán y Wade

La noche no solo celebró al coach Crean, sino que sirvió de punto de encuentro para la élite de Marquette. Cubillán compartió con la leyenda de la NBA y miembro del Salón de la Fama, Dwyane Wade. Wade, quien también brilló bajo la tutela de Crean en la universidad, asistió para apoyar el reconocimiento a su antiguo mentor, dejando una postal para el recuerdo junto al base venezolano.

Cabe destacar que David Cubillán dejó una huella importante en Marquette entre 2006 y 2010, siendo reconocido por su intensidad defensiva y efectividad desde la línea de tres puntos, habilidades que luego trasladó a su exitosa carrera profesional en Europa y Latinoamérica.

Lunes 09 de Febrero de 2026
