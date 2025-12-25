Rumores vs. realidad: el Real Madrid descarta cualquier movimiento por Rúben Neves

Suscríbete a nuestros canales

En el vertiginoso mundo del mercado de transferencias, los nombres de élite suelen orbitar alrededor del Santiago Bernabéu por inercia mediática. Sin embargo, la directiva del Real Madrid ha sido tajante respecto a los últimos reportes que vinculaban al mediocampista portugués Rúben Neves con el conjunto blanco: no hay, ni ha habido, negociación alguna.

Sin contactos con Arabia

Fuentes cercanas al club merengue confirman que no se han producido conversaciones con el Al-Hilal de la Saudi Pro League. A pesar de que Neves es un jugador del agrado de varios grandes de Europa por su capacidad de distribución y golpeo de larga distancia, el Real Madrid se mantiene al margen.

La noticia llega para enfriar las especulaciones que sugerían que Florentino Pérez buscaba una pieza de experiencia para apuntalar la medular tras las recientes bajas por lesión que han afectado al esquema de Xabi Alonso.

¿Por qué suena (y por qué no encaja) Neves en el Madrid?

Para entender este desmentido, es necesario analizar el panorama actual de ambas partes:

1. La hoja de ruta de Valdebebas

El Real Madrid ha priorizado en los últimos años el fichaje de talento joven con gran despliegue físico (casos como Camavinga, Tchouaméni y Bellingham). Aunque Rúben Neves solo tiene 28 años, su salida hacia el fútbol árabe en el verano de 2023 lo alejó del foco competitivo de primer nivel, algo que el Madrid suele mirar con lupa antes de realizar una inversión.

2. La situación en el Al-Hilal

Neves es una pieza fundamental en el esquema del Al-Hilal. El club saudí realizó una inversión cercana a los 55 millones de euros para sacarlo de los Wolves de la Premier League. Actualmente, el club árabe no tiene urgencia económica por vender y Neves es uno de los pilares de su proyecto deportivo.

3. El factor efecto Kroos

Desde el retiro de Toni Kroos, la prensa deportiva busca incansablemente al "heredero" del metrónomo alemán. El perfil de Neves, caracterizado por su excelente visión de juego y pases largos, encaja teóricamente con lo que el Madrid perdió tras la salida del teutón. No obstante, la directiva parece confiar en que la solución está en la evolución de su actual plantilla o en objetivos más específicos para el mercado de verano.

El veredicto

Por ahora, el caso Neves es una puerta cerrada. El Real Madrid mantiene su política de no entrar en pujas o conversaciones por jugadores que no se alineen estrictamente con su planificación deportiva a largo plazo.