El "Caso Negreira" sube de tono: el Real Madrid exige las auditorías y facturas del Barça entre 2010 y 2018

Suscríbete a nuestros canales

La batalla legal por el "Caso Negreira" ha entrado en una fase de máxima tensión. El Real Madrid, personado como acusación particular en la causa, ha dado un paso al frente al solicitar formalmente al juzgado que el FC Barcelona entregue toda su documentación contable detallada (incluyendo auditorías internas y facturas) correspondiente al periodo comprendido entre 2010 y 2018.

Esta maniobra busca arrojar luz sobre los pagos realizados por la entidad azulgrana a las empresas de José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

El foco en la "ruta del dinero"

La representación legal del club blanco no se conforma con los informes ya presentes en el sumario. Su petición ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona se centra en tres pilares específicos:

Auditorías externas e internas: El Madrid busca verificar si los controles financieros del Barça detectaron o señalaron como "irregulares" los pagos millonarios a Negreira durante casi una década. Rastreo de facturas: Se solicita el desglose de los conceptos facturados para entender qué servicios supuestamente prestó el exvicepresidente de los árbitros. Libros de contabilidad: El objetivo es contrastar si los pagos salieron de partidas presupuestarias transparentes o si hubo mecanismos para ocultar el flujo de caja.

Un periodo crítico para el fútbol español

La elección de las fechas (2010-2018) no es casual. Coincide con una de las etapas más exitosas a nivel deportivo para el FC Barcelona, pero también con el tramo final de los pagos a la familia Negreira, que cesaron justo cuando este abandonó su cargo en el CTA.

Desde Valdebebas argumentan que el acceso a esta información es "indispensable" para cuantificar el posible daño sufrido por el Real Madrid como competidor directo en LaLiga y la Copa del Rey durante esos años.

La postura del FC Barcelona

Por su parte, la defensa del Barcelona ha mantenido históricamente que los pagos correspondían a informes de asesoramiento técnico-arbitral, una práctica que califican de habitual en el fútbol profesional. El club catalán ha intentado en diversas ocasiones que se expulse al Real Madrid como acusación particular, argumentando que no existe prueba de que los resultados deportivos fueran alterados.

¿Qué sigue en el juzgado?

El juez instructor deberá decidir ahora si acepta la petición del Real Madrid. De ser aprobada, el Barcelona estaría obligado a abrir sus archivos contables más sensibles de la última década, lo que podría derivar en: