Endrick deja el Real Madrid con destino a Francia

Nuevo destino para Endrick. Luego de un paso que, de momento, ha estado lleno de momentos complicados por el Real Madrid, el delantero brasileño Endrick ha sido cedido por el cuadro español, y desde este próximo mes de enero jugará en el Olympique de Lyon, uno de los equipos más importantes del fútbol francés.

La noticia fue confirmada por el reputado periodista Fabrizio Romano, y ha sido replicada ya por los más importantes medios de comunicación de España y de Francia, por lo que se puede considerar como un trato cerrado.

Endrick al Olympique Lyon

El delantero brasileño de tan solo 19 años de edad llegará al Lyon en calidad de cedido (préstamo), por seis meses, por lo que en el mes de junio volverá al Real Madrid. Además, esta cesión no incluye opción de compra, por lo que el Real Madrid se asegura seguir teniendo control de la ficha del futbolista.

Del mismo modo, el Olympique de Lyon ha acordado hacerse cargo del 50% del salario que gana el delantero sudamericano, en lo que sin duda representa un movimiento más que interesante para su futuro.

En lo que va de la temporada 2025/26, Endrick ha disputado tan solo 99 minutos en cancha, de los cuales la mayoría fueron en el duelo por Copa del Rey ante el Talavera, lo que refleja que no estaba contando demasiado en los planes del director técnico del equipo, Xabi Alonso.