Real Madrid: Endrick era la solución, pero se marcha en enero

La gestión de Endrick en el Real Madrid de Xabi Alonso son cosas que no terminan de entenderse. En un equipo con una clara Mbappé-dependencia, no ha contado con el brasileño, pero cuando ha jugado a tenido destellos. A pesar de eso, se va cedido en enero con la idea de que pudo ser una solución.

El brasileño se va cedido al Lyon de Francia, para tener minutos y ser seleccionable para Brasil de cara al Mundial 2026. Carlo Ancelotti fue claro con el jugador: "Debe hablar con su club", eso ocurrió y saldrá cedido durante este próximo mes de enero. Sin embargo, era una clara opción para el Madrid.

Y lo ha demostrado, Endrick en lo poco que ha jugado ha sido determinante. En Champions League, jugó un par de minutos contra el Manchester City y pegó una pelota en el poste; contra el Talavera en Copa del Rey fue el mejor durante la primera parte, pero le faltó el gol para completar un gran encuentro.

Endrick tendrá minutos y Real Madrid lo necesitará

Xabi Alonso desde el Mundial de Clubes cuando asumió el mando del Real Madrid contó con el brasileño. Sin embargo, una lesión lo alejó del campeonato internacional y lo dejó en desventaja con respecto a sus compañeros. En esa línea, Gonzalo García aprovechó las oportunidades y se ganó un lugar.

Endrick solo disputó 3 partidos y 99 minutos en la primera mitad de la temporad 2025-26. Está claro que el entrenador no confiaba en su nivel y que partía por detrás de: García, Mbappé, Mastantuono, Rodrygo y Vinicius Jr. Sin embargo, ahora parece que el brasileño se le va a extrañar en Madrid.

El atacante ex Palmeiras es un jugador que pelea con los centrales, tiene velocidad, visión de juego y se asocia bien con sus compañeros, además de ser colaborador en defensa. Con el Lyon tendrá muchas oportunidades, tiene hambre de triunfo, necesita continuidad para demostrar que es un goleador de antaño.