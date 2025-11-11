"Tiene que hablar con el club": Ancelotti sugiere a Endrick salir del Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El caso de Endrick con el Real Madrid sigue siendo preocupante, once minutos, es todo lo que ha disputado esta temporada. El joven brasileño vive un momento de tensión en el club blanco, y los rumores sobre una posible salida en el próximo mercado invernal cada vez cobran más fuerza. El objetivo del jugador es estar en un equipo donde tenga la oportunidad de sumar minutos, que le permitan colarse en la combo mundialista de Carlo Ancelotti.

“Es importante para Endrick volver a jugar”, confesó su exentrenador en el Real Madrid y actual seleccionador de Brasil, puntualizando la necesidad de que el delantero tenga protagonismo si quiere ser una opción viable para la Copa Mundial 2026. El brasileño, que se perdió el Mundial de Clubes debido a una lesión en los isquiotibiales, en este momento ni siquiera ocupa el rol de delantero suplente. Gonzalo lo desplazó, gracias a sus actuaciones y goles durante el verano. Ante esta situación, Ancelotti su sugerencia al joven.

“Sí, hablé con él (Endrick) al principio de la temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien, ha vuelto, y tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor. Hablar con el club para ver qué le conviene”, aseguró el técnico italiano durante una entrevista con Placar.

Endrick es el jugador que menos minutos ha visto en el Madrid de Xabi Alonso, superado incluso por futbolistas de rotación como Gonzalo, Alaba, Fran García o Rodrygo. A pesar de esto, Ancelotti no está tan preocupado “Endrick es muy joven, este no será su último Mundial. Podría jugar el de 2026, porque tiene la calidad necesaria, pero también el de 2030, 2034 o incluso 2038. Lo importante es que vuelva a jugar y demuestre su calidad”, detalló el entrenador.

Endrick no encaja en el plan Xabi

Endrick solo ha disputado once minutos ante el Valencia, a principios de noviembre. Todo evidencia que no está en los planes de Xabi Alonso, en una delantera dominada por Vini y Mbappé.