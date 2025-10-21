¡Desvanecido! La realidad que arropa a Endrick en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Endrick sigue sin tener un espacio en el proyecto de Xabi Alonso, hasta la fecha es el único jugador de campo del Real Madrid que no ha visto ni un minuto esta temporada. El brasileño tiene varias semanas a disposición de el técnico español, pero el técnico aún no lo toma en cuenta.

Esta situación mantiene desvanecido e incomodo al joven brasileño, que dejó ver su enfado en Getafe cuando se percató que tampoco iba a tener minutos. Endrick, según detalló el medio Ser, le dio una patada a una botella para mostrar su frustración y enfado.

Frente a este panorama, el delantero Merengue se ha venido haciendo la idea sobre su futuro y la realidad que vive en el Real Madrid. El pasado verano, muchos fueron los clubs que se interesaron en los servicios de Endrick, pero el mismo los frenó a todos dejando claro que su intención era quedarse en el club blanco y ganarse un puesto en el esquema de Xabi.

Pero con el rumbo de la temporada, ya no ve tan claro quedarse y se ha abierto a la idea de buscar oportunidades fuera del Real Madrid el próximo mes de enero. Se estima que el club blanco no ponga trabas, en principio, el club piensa en una cesión, no un traspaso.

Y la verdad es que Endrick sería una joya para cualquier otro club. Son muchos los equipos que siguen interesados en tener a Endrick en sus filas. Equipos de España, Inglaterra, Francia e Italia, ahora queda esperar qué pasa en el próximo mes de enero, pero el panorama más claro sería que Endrick dejará el Real Madrid en enero.

Objetivo: El Mundial 2026

El delantero ya ha hecho saber su deseo de estar en el Mundial del año que viene, y está en cuenta que si continúa en el Real Madrid, Ancelotti no lo va a llamar porque no tiene minutos. Tener esos minutos para poder estar en el Mundial será el motor que impulse a Endrick a abrirse camino en enero.