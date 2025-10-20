Endrick ya busca opciones ante su ausencia en los planes del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Se acerca el momento de decisiones trascendentales en la acera de un nombre propio: Endrick. Sí, ese delantero brasilero que aterrizó en Madrid con reflectores por todos lados y la ilusión de ser una nueva estrella merengue, pero pasado el tiempo solo ha sido un habitual integrante del banquillo.

Cumplido ya un año y medio después de su recibimiento en el cuadro blanco sus participaciones contrario a ir en elevación están en la banda contraria, en la que pasó de poca participación con Ancelotti a una nula actividad con Xabi Alonso.

Y si hay una prueba que reafirma esta aseveración la encontramos en una fecha puntual: 20 de octubre, precisamente porque a estas alturas del partido Endrick aún no ha disputado ni un solo minuto en la gestión Alonso de esta temporada.

Sobre todo, su contexto se complica después de lo que vivió en el Coliseum Alfonzo López de Getafe, recinto en el que estuvo alistándose en el calentamiento, pero que solo sirvió para eso, porque no ingresó en el compromiso.

Hay caso Endrick en el Real Madrid

Todo lo anterior sirve para ejemplificar la situación con una presión fuerte de agua, que siempre busca caminos por donde soltar la fuerza. Y es que justamente en el entorno del jugador, según Marca, ya se: "asume que la única opción para salvar el curso es una cesión en el mercado de invierno".

En medio de todo, hay otra preocupación para el futbolista. Su separación de los minutos le quita indudablemente cualquier posibilidad de llegar a la selección nacional, en la que ya marcó cuando apenas tenías 17 años de edad (ahora tiene 18).

Ser el último en la rotación de Xabi Alonso, que le tiene por delante incluso a Gonzalo, ahora mismo está cerrando cualquier opción de llegar al Mundial del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

En Marca ya debaten las cartas que tiene Endrick en su mesa: "quedarse en el Real Madrid para seguir entrenando al máximo nivel, pero sin minutos, o salir cedido para tener continuidad e intentar recuperar su sitio en la selección brasileña".