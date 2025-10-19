Xabi Alonso estalló contra el banquillo de Getafe

Suscríbete a nuestros canales

Poco fútbol está dejando el duelo entre Getafe y Real Madrid por la novena jornada de LaLiga y ese primer tiempo es prueba fehaciente de esta aseveración. Ese contexto dio entrada a otros intríngulis, que se vieron en la parte final del primer acto, en el que se observó a Xabi Alonso con un careo con el banquillo rival.

El origen de la discusión se dio después que el estratega merengue protestara al cuarto árbitro sus paralizaciones del juego en ataque que, a su juicio, eran favorables para los suyos. Particularmente, la que detonó la cólera de Alonso se dio en una jugada en la frontal con Mastantuono, en la que un jugador de Getafe quedó tendido y el principal pausó las acciones.

En pleno reclamo del técnico madridista desde el banquillo local se escucharon algunas voces, que terminaron por tampoco gustar a Xabi, quien lo dejó claro al dar por finalizada su conversación con el asistente para establecer un cruce de palabras contra el banquillo azulón.

Ese mano a mano lo mostró en reiteradas ocasiones enviando constantes gestos con las manos pidiéndoles tranquilidad, en un episodio en el que el mismo Bordalás, DT del Getafe, se hizo presente para iniciar una charla con Alonso.

Xabi vs Bordalás: No pasó a mayores

La conversación de ambos se mantuvo en términos amistosos, pero en la sí se vio al DT del Real Madrid reprochar la actitud que él había recibido del banquillo oponente y en mostrar que no le gustó esa situación.

Con el paso de la charla, ambos zanjaron el tema y dieron por cerrado el impase, llegando al punto de firmar la paz con un par de golpecitos cariñosos, como mensaje de todo finalizado en la disputa.

Finalmente, hay que decir que este partido es clave para el Real Madrid en su pelea por el liderato de LaLiga, dado que en la misma jornada ganó el FC Barcelona y tomó la cima con 22 puntos, uno más que los 21 con los llegaron los merengues a la fecha.