Camavinga se une a Valverde y no quiere volver a jugar como defensa

La temporada está iniciando realmente para Eduardo Camavinga con el Real Madrid, tras un arranque del curso colmado de lesiones, que impidieron la continuidad esperada en su fútbol.

En el duelo en el Coliseum Alfonzo Pérez contra el Getafe volvió a ver minutos de titular, acompañado en un doble pivote con Tchouaméni y su participación fue clara en ese dibujo 4-2-3-1 que tiene como alternativa el estratega Xabi Alonso para lo que viene.

Justamente, esta es la zona del campo en la que más le gustaría al francés seguir compitiendo en la temporada y solo basta con revisar sus palabras en una entrevista concedida a Telefoot, que saldrá en los próximos días y en la que dejó un adelanto interesante.

Las palabras de Eduardo Camavinga sobre el rol que le gusta en el Real Madrid

El galo ha sido polivalente en su estadía como merengue y ahí quizá ha estado el hándicap real a sus aspiraciones, que no son otras a la de seguir demostrando sus prestaciones en la zona medular.

Al mismo tiempo, también ha sido víctima de un sector del campo en la que el club tiene muchos efectivos de calidad como Tchouaméni, Valverde, Ceballos, Bellingham, Guler y hasta el propio Mastantuono.

Pese a esto, Camavinga no esconde su interés, por más que en algún momento deba salir al rescate en otra posición distinta a su origen: "Lo más importante es ayudar al equipo, pero hay ciertos momentos en los que tienes que saber hacer cosas distintas".

Y agregó: "Hay que saber ayudar al equipo al máximo, y si a veces tienes que jugar en otras posiciones es normal. Después, a largo plazo, no. Siempre lo más importante es el equipo. ¿Me vais a hacer la pregunta del lateral izquierdo? No, lateral izquierdo no. En el centro del campo, sí".

Unas declaraciones que van en sintonía a la misma confesión que pudo hacer su compañero Federico Valverde, también un habitual en defensa cuando las lesiones aparecen en los costados.

Finalmente, habrá que esperar si su participación se mantiene con regularidad en ese centro del campo y, sobre todo, en los partidos importantes del Real Madrid esta temporada.