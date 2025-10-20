¡Problemas! El Real Madrid recibe otro revés en el Santiago Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un nuevo y crucial fallo que respalda a los vecinos del estadio Santiago Bernabéu, al ratificar la nulidad de la concesión otorgada por el Ayuntamiento al Real Madrid para la construcción y explotación de dos parkings subterráneos.

La sentencia del TSJM confirma la decisión previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid, que ya había estimado el recurso presentado por los vecinos de la zona.

Ratificación de la concesión

En esencia, el alto tribunal madrileño avala que la concesión para el proyecto de los dos aparcamientos, uno en el Paseo de la Castellana y otro en la calle Padre Damián, es nula de pleno derecho.

La base del argumento vecinal, que la justicia ha respaldado, se centra en que la concesión infringía el procedimiento legalmente establecido y las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana.

El fallo implica la paralización o la imposibilidad de retomar las obras de estos aparcamientos, que el Real Madrid preveía explotar durante 40 años. Además, el TSJM ha impuesto las costas procesales a las partes apelantes (el Ayuntamiento y el club blanco), lo que supone una sanción económica añadida.

Recurso ante el Tribunal Supremo

Cabe destacar, que tanto el Real Madrid como el Ayuntamiento disponen de un plazo (generalmente 30 días) para interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Esta vía legal será la última instancia para intentar revertir la anulación de la concesión y salvar el proyecto de los parkings.

La continuidad del proyecto queda, por lo tanto, supeditada a lo que decida el Tribunal, en caso de que las partes opten por agotar la vía judicial. La "Casa Blanca" espera que pueda resolverse cuanto antes para evitar más pérdidas inesperdadas por el estadio Santiago Bernabéu.