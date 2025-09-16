¡Seguridad total! Así está el ambiente en el Santiago Bernabéu para la Champions

Suscríbete a nuestros canales

La noche del debut en la UEFA Champions League, el ambiente en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu es una mezcla de emoción y tensión.

El Real Madrid se enfrenta al Olympique de Marsella en el primer partido de la fase de liga, un encuentro que ha generado gran expectación, pero también un despliegue de seguridad sin precedentes.

Tensión a la llegada de los ultras

Se esperaba la llegada de cerca de 4000 aficionados del Olympique de Marsella, y su presencia se hizo notar desde temprano. A su llegada al estadio, se reportaron cargas policiales y momentos de alta tensión con los ultras del equipo francés.

La seguridad ha sido reforzada al máximo para evitar incidentes, y un fuerte contingente policial vigila cada acceso y rincón de los alrededores del Bernabéu.

El choque entre las dos aficiones, conocidas por su pasión, pero también por su historial de confrontaciones, ha puesto a las autoridades en alerta máxima. Las medidas preventivas buscan garantizar que la fiesta del fútbol no se vea empañada por la violencia.

Un ambiente dividido

A pesar de la tensión, no todo es conflicto. El Bernabéu, lleno de aficionados locales, vibra con la energía de una nueva temporada de la Champions. Los cánticos, las bufandas al viento y la ilusión por ver a su equipo en la competición que más los enorgullece, contrarrestan la atmósfera de alerta.

Este inicio de la Champions League es un claro recordatorio de que, aunque el fútbol une, también puede desatar pasiones que requieren de una vigilancia extrema. La seguridad en las inmediaciones del estadio es la protagonista de la previa, garantizando que el partido se desarrolle en un marco de orden, a pesar de las chispas que se encienden fuera del campo.