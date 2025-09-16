La reacción Luis Chataing por el encuentro de su hijo con Lionel Messi ¡Un sueño!

Suscríbete a nuestros canales

El futbolista argentino Lionel Messi, es una de las figuras más importantes del mundo, su excelente dominio en el campo de juego, lo llevan a ser admirado por muchos, como el hijo del conductor y humorista venezolano Luis Chataing.

Lágrimas de emoción

El pequeño Luis Ignacio Chataing, cumplió el sueño de conocer al astro de fútbol, durante un encuentro de categorías infantiles en Miami.

Con lágrimas en los ojos el pequeñito posó con el argentino, una fotografía posteada por su padre con gran orgullo y emoción al ver a su retoño mayor cumplir una meta.

El video posteado por Luis se ha hecho viral en las redes sociales, recibiendo el jovencito bonitos comentarios por internautas de verlo tan emocionado, feliz y risueño de conocer a una figura destacada, que tiene como inspiración en el fútbol.

No solo fue una imagen la que el compartió el humorista criollo, sino que también su hijo dejó el alma en el campo, jugando en contra el Inter Miami CF y frente de su ídolo.

Padre orgulloso

“Mi niño estaba jugando bien y revisa el partido donde estaba jugando mi Ignacio de 11 años. Terminar el partido y Messi se levanta, se para y deja que los niños se acerquen. Luis estaba llorando y se tomó la foto con Messi y se va llorando”, dijo Luis en su pódcast.