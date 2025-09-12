¡Emotivo¡ Lionel Messi compartió este inolvidable momento con el hijo de Luis Chataing

Suscríbete a nuestros canales

La figura de Lionel Messi es imponente a cualquier lado que vaya, pues no hay dudas de que es uno de los mejores, sino el mejor futbolista de la historia, con ocho premios del Balón de Oro, múltiples conquistas con el FC Barcelona y más recientemente, con la Selección de Argentina.

Actualmente, la alta competencia a nivel clubes ya parece haber terminado para el astro argentino, quien actualmente milita en el Inter Miami, donde múltiples personalidades han compartido con él.

Luis Chataing compartió las imágenes en su cuenta de Instagram

Esta vez le tocó a un venezolano, como lo es el reconocido Luis Chataing, quien compartió en sus redes sociales un emotivo momento en el que su hijo Luis Ignacio, posó junto al 10 de la albiceleste.

"Aquí el encuentro de Luis Alejandro Chataíng con Lionel Messi ¡Todo un caballero! Siempre agradecidos por este detalle", escribió la personalidad televisiva y humorista en su cuenta personal de Instagram, donde tiene 4.7 millones de seguidores.

Sin duda un encuentro muy emotivo para el pequeño y el resto de sus compañeros que estuvieron presentes en la foto junto a Messi, quien se apersonó para disfrutar de un partido de fútbol de infatiles.