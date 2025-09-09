El hijo de Luis Suárez le hace un desplante público a Lionel Messi y luego se retracta

Suscríbete a nuestros canales

Un momento particular fue capturado por las cámaras que enfocaban a la estrella argentina, Leo Messi. Aunque en esta oportunidad el protagonista fue Benjamín Suárez, hijo del futbolista uruguayo Luis Suárez, quien hizo un gesto inesperado al legendario astro argentino.

¿Qué hizo el hijo de Suárez?

La escena se desarrolló de manera espontánea, cuando el joven Benjamín pasó junto a Messi sin saludarle inicialmente. Fue la madre del pequeño, Sofía Balbi, quien con una señal lo animó a rectificar la situación. Obedeciendo el llamado de su madre, Benjamín se acercó a Messi, y lo que siguió fue un saludo cargado.

Ambos chocaron las manos, quedando registrado un gesto que evidencia la cercana relación que existe entre las familias Suárez y Messi.