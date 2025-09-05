Ídolo del Real Madrid revela que jugar con Messi era su sueño más grande

Suscríbete a nuestros canales

Lionel Messi completó su despedida en Eliminatorias en Argentina de forma perfecto: con doblete y goleando a la Vinotinto desde el Estadio Monumental. El astro argentino se marchó por la puerta grande de la albiceleste en partidos oficiales por puntos frente a su afición.

Uno de los héroes de la gran noche de los argentinos fue Franco Mastantuono, que se estrenó con su selección frente a los venezolanos. El mediocampista estuvo sensacional en su presentación con 44 pases acertados de 51 en 62 minutos de acción.

El volante de 18 años atraviesa por momentos de glorias en su joven carrera en el fútbol. Antes de estrenarse con la selección de Argentina, el sudamericano debutó con el Real Madrid en el inicio de temporada en La Liga. En las Eliminatorias, el jugador expresó que ha cumplido un sueño tras jugar con Messi, a quien considera un "ídolo".

Mastantuono cumple su sueño de jugar con Messi

En el acciones del compromisos frente a la Vinotinto, Franco Mastantuono protagonizó una jugada polémica donde no le devolvió al balón a Leo Messi en una jugada muy comentada. El volante expresó que le pidió disculpas a 'Leo' después de su intervención.

"Me quería matar (morir), pero Messi me entendió. Le pedí disculpas a Leo por la jugada. Fue increíble jugar con él. La verdad que fue el sueño de mi vida. Hacerlo además en la cancha de River fue increíble", declaró el futbolista del Real Madrid a los medios de comunicación.

A sus 18 años, el futbolista albiceleste está proyectado a convertirse en uno de los mejores jugadores y ha tomar parte de la batuta de la selección Argentina después de la salida de Messi.