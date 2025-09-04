Real Madrid: Rodrygo acepta el reto de superar a Vinicius Jr

Suscríbete a nuestros canales

Rodrygo comenzará la temporada 2025-26 en el Real Madrid. Era una de las situaciones que se preveían luego de un mercado lleno de rumores de salidas. Tras acabar el periodo de fichajes, el brasileño intentará vencer a Vinicius Jr por un lugar en el once titular del equipo.

El brasileño decidió mantenerse en el Madrid para lo que será su séptima temporada en España. Esto solo indica las ganas que tiene el jugador de seguir brillando en el club y aunque luego de una interesante conversación con Xabi Alonso, decidió pelear el lugar con Vinicius Jr.

La idea de Rodrygo es jugar en la banda izquierda, sitio de honor de Vini. A pesar de eso, ha decidido entablar una batalla por la titularidad y aunque parte en desventaja, tiene lo necesario para brillar en esos juegos donde su compañero brasileño se desconecta de los encuentros.

¿Qué debe hacer Rodrygo para superar a Vinicius Jr?

Rodrygo solo podrá quitarle el puesto a Vinicius Jr en el once titular del Real Madrid: Solo si logra afianzar su juego colectivo, da igual sus regates, goles y asistencias; debe ser más intenso en defensa y solidario en los relevos y el circuito táctico defensivo del equipo.

Sin embargo, a pesar de eso, seguramente no sea suficiente. Vini parte con ventaja simbólica: es uno de los jugadores más mediáticos del club, tiene una química que va creciendo con Kylian Mbappé; pero además, su impacto ofensivo en el equipo se palpa partido a partido.

Para que Rodrygo supere a Vinicius, debe haber una desconexión total del '7' del Real Madrid; que debe aprovechar y ganar galones para adueñarse de la posición. Eso hoy en día, parece bastante improbable de que ocurra, sobretodo por el desempeño que muestra Vini en las últimas semanas.